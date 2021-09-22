Российская пропагандистка Скабеева высмеяла строительство в Житомире мусороперерабатывающего завода. ВИДЕО

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" высмеяла строительство в Житомире мусороперерабатывающего завода и современной ТЭЦ.
Отрывком из эфира поделился в соцсети городской голова Сергей Сухомлин
.
"Еще раз убедился, что мы точно делаем все правильно, если даже в центральных новостях российского телевидения показывают Житомир и истерят по поводу наших проектов", - сказал городской голова Житомира.
В видео рассказывается, что в Житомире строится мусоросжигательный завод, хотя на самом деле ведется строительство завода по переработке мусора
. Из отходов будут производить RDF-топливо, а затем использовать для отопления.
Также в эфире пропагандистского канала затронули тему строительства житомирской ТЭЦ
, которая по словам россиян, работает на дровах.
"Завтра на Украине первые заморозки, но при этом то, как они планируют замерзнуть назло Путину, это наверное их личные проблемы", - резюмировала Скабеева.
Стоит добавить, что после строительства указанных объектов Житомир планирует существенно сократить потребление газа. А после строительства еще трех ТЭЦ закрыть на 70% потребности теплокоммунэнерго.