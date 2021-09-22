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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 22 » 11:41:17

Российская пропагандистка Скабеева высмеяла строительство в Житомире мусороперерабатывающего завода. ВИДЕО

Вчера, 11:41:13 2998 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российская пропагандистка Скабеева высмеяла строительство в Житомире мусороперерабатывающего завода. ВИДЕО

 Российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1" высмеяла строительство в Житомире мусороперерабатывающего завода и современной ТЭЦ.

Отрывком из эфира поделился в соцсети городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Еще раз убедился, что мы точно делаем все правильно, если даже в центральных новостях российского телевидения показывают Житомир и истерят по поводу наших проектов", - сказал городской голова Житомира.


В видео рассказывается, что в Житомире строится мусоросжигательный завод, хотя на самом деле ведется строительство завода по переработке мусора. Из отходов будут производить RDF-топливо, а затем использовать для отопления.

Также в эфире пропагандистского канала затронули тему строительства житомирской ТЭЦ, которая по словам россиян, работает на дровах.
 

"Завтра на Украине первые заморозки, но при этом то, как они планируют замерзнуть назло Путину, это наверное их личные проблемы", - резюмировала Скабеева.


Стоит добавить, что после строительства указанных объектов Житомир планирует существенно сократить потребление газа. А после строительства еще трех ТЭЦ закрыть на 70% потребности теплокоммунэнерго.

 
Тэги: Житомир, скабеева, россия, пропаганда
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Комментариев: 8
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 12:01:48, Вчера [Материал]

Собаки лаят - караван идет)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:59:49, Вчера [Материал]

вот у кого-то непыльная работа - сутками телевизор смотреть
это ж вчерашний вечерний выпуск
https://youtu.be/kws4V3jh4TQ
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:36:43, Вчера [Материал]

Как она посмела высмеять проект орденоносного мэра города Житомира?! На видео "Партия Регионов" в полном состави - и Леонченко, и Павленко, все там. Как будто и не было 2014 года! Пока на местах этих не поменяют, никаких изменений не будет.
DomA
8 Владимир (DomA)   • 17:35:52, Вчера [Материал]

Так ригів тому і запросили, бо вони пообіцяли Меру року піар по масковскаму ТВ!)
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:41:00, Вчера [Материал]

Они, эти депутаты, не думают и не предлагают вернуть газ и газотранспортную систему хозяевам этого имущества - народу Украины. А почему ? Они думают, как теперь сэкономить газ на населении и продать его в Европу по 1200 долларов за 1000 м. куб. И положить эти деньги себе в карман, а не в бюджет Страны. А нам - дрова в топку и смог над всем городом.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:59:11, Вчера [Материал]

Уважаемый ЖЖ, Житомирская прокуратура возбудила уголовное дело по факту сброса нечистот в реку Тетерев КП "Житомирводоканалом" и отравлению реки Тетерев. Проинформируйте нас, как обстоят дела, нашли ли уже виновных в этом преступлении Никитина и Сухомлина? напоминаю, что евросоюз дал 40 миллионов долларов на ремонт сети Водоканала, а на фото Вы видели, что Водоканал работает на рухляди. А мэрия дала разрешения на незаконное строительство высоток в прибрежной зоне реки Тетерев. Но не обеспечила эти дома канализацией и насосными станциями. Нужно отметить , что все дома принадлежат Сухомлину, посредники распродают квартиры, гаражи и т.д.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:59:32, Вчера [Материал]

То ли еще будет !
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:13:30, Вчера [Материал]

"- Ой, да русликам давно по, че у вас тут делается. Они давно уже на вас забили! - Настольно забили, что 24/7 дотошно вычитывают даже региональные новости? - Это не то, это совсем другое..."
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