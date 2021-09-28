В Житомирской области на предприятии грузовик переехал работника: мужчина погиб

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины под колесами грузовика в Черняховской громаде: 27 сентября на территории фермерского хозяйства в селе Селянщина КамАЗ переехал работника. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
"Предварительно, водитель местного сельхозпредприятия, 61-летний местный житель, управляя автомобилем КАМАЗ и выезжая с территории тракторного парка, совершил наезд на работника хозяйства, который находился рядом", - говорится в сообщении.
Фото: полиция
В результате наезда мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Погибший - 71-летний житель Днепропетровщины.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - добавили в полиции.