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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 28 » 11:46:27

В Житомирской области на предприятии грузовик переехал работника: мужчина погиб

Сегодня, 11:46:27 709 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на предприятии грузовик переехал работника: мужчина погиб

 Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины под колесами грузовика в Черняховской громаде: 27 сентября на территории фермерского хозяйства в селе Селянщина КамАЗ переехал работника. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель местного сельхозпредприятия, 61-летний местный житель, управляя автомобилем КАМАЗ и выезжая с территории тракторного парка, совершил наезд на работника хозяйства, который находился рядом", - говорится в сообщении.

 

Фото: полиция


В результате наезда мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия. Погибший - 71-летний житель Днепропетровщины.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств полиции в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - добавили в полиции.
Тэги: Житомирщина, Смерть, предприятие, грузовик
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