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На ГОКе в Житомирской области погиб электромонтер: причины трагедии выясняет госкомиссия. ВИДЕО

Сегодня, 14:03:43 417 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ГОКе в Житомирской области погиб электромонтер: причины трагедии выясняет госкомиссия. ВИДЕО

 В Житомирской области электромонтер горно-обогатительного комбината погиб, когда пытался забрать ветку с линии электропередач. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что ЛЭП обесточена. 

Но, оказалось, что это не так и 42-летний мужчина получил удар током в 35 киловольт, говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на глазах водителя Леонида Ганского. Говорит: вез бригаду работать на карьер, когда мастер попросил подъехать к линии электропередач, принадлежащей предприятию. На нее упала ветка, которую надо было убрать. ЛЭП должна быть обесточена, говорит водитель. Поднял электромонтера в люльке, тот сбросил ветку с проводов, но дальше все пошло не по плану, говорит Леонид.

Когда 42-летнего мужчину спустили на землю, он уже не дышал. Не помогли ни первая помощь коллег, ни усилия медиков. Жена погибшего демонстрирует вывод судмедэкспертов.
 

"Написано — поражение техническим электротоком, острая сердечная недостаточность. С правой стороны было все синее, с другой стороны был ожог. Это халатность мастера, недоглядел, что линия не отключена", — говорит Ольга Шафаренко. 


Ошибся мастер или тот, кто сообщил ему об обесточивании ЛЭП — сейчас выясняет комиссия по государственному управлению охраны труда. Говорят, что хоть и обнаружили уже немало нарушений, к выводам еще не готовы.
 

В полиции уже открыли уголовное производство.
 

"Это нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Истребуются документы с предприятия, в частности должностные инструкции, алгоритм организации работ", — рассказывает Алла Ващенко, начальник отдела связей с общественностью ГУ ЧП в Житомирской области.


Тем временем жена погибшего боится, что смерть мужчины спишут на его неосторожность. И тогда она с 2 детьми останется без выплат, выплачиваемых за смерть на производстве. Однако в Иршанском горно-обогатительном комбинате, где работал монтер, уверяют, что семью мужа, который проработал 19 лет, в беде не оставят.

Если следствие докажет, что это смерть на производстве, виновным грозит до 8 лет лишения свободы. А семья погибшего в таком случае будет получать выплаты от предприятия за потерю кормильца.
Тэги: Смерть, предприятие, Житомирщина, Трагедия
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