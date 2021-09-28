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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 28 » 17:35:56

Фасад здания в центре Житомира спрятали под огромной рекламой. ФОТО

Сегодня, 17:35:56 862 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фасад здания в центре Житомира спрятали под огромной рекламой. ФОТО

 28 сентября в Житомире на улице Киевской, 1, фасад здания УТОГ полностью закрыли огромной рекламой онлайн-казино.

Первый заместитель мэра Светлана Ольшанская в комментарии сайту Житомир.info сообщила, что исполком предоставлял разрешение на размещение баннера на фасаде указанного здания.

Однако, размещенная реклама не соответствует согласованным размерам, поэтому муниципальная инспекция будет составлять предписание.




 

Фото: Житомир инфо


Действительно, есть решением исполкома от 5 февраля 2020 года, согласно которому ООО «Аляска Груп» на 5 лет продлили срок действия разрешения на размещение баннера на фасаде здания по ул. Киевская, 1.





Напомним, ранее фасад здания украшал национальный флаг с гербом Украины площадью 450 кв. м, флаг Европейского Союза и белое полотно с флагами Украины и Беларуси.

 


Фото: Игорь Щербаков

Фото: соцсеть
Тэги: ФАСАД, реклама, Житомир
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 20:29:50, Сегодня [Материал]

прямо таки событие века
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:31:28, Сегодня [Материал]

Бабло вкорте перемагає патріотизм. На старті третя хвиля лотовірусу в Україні.
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