Фасад здания в центре Житомира спрятали под огромной рекламой. ФОТО

28 сентября в Житомире на улице Киевской, 1, фасад здания УТОГ полностью закрыли огромной рекламой онлайн-казино.
Первый заместитель мэра Светлана Ольшанская в комментарии сайту Житомир.info
сообщила, что исполком предоставлял разрешение на размещение баннера на фасаде указанного здания.
Однако, размещенная реклама не соответствует согласованным размерам, поэтому муниципальная инспекция будет составлять предписание.
Фото: Житомир инфо
Действительно, есть решением исполкома от 5 февраля 2020 года, согласно которому ООО «Аляска Груп»
на 5 лет продлили срок действия разрешения на размещение баннера на фасаде здания по ул. Киевская, 1.
Напомним, ранее фасад здания украшал национальный флаг с гербом Украины площадью 450 кв. м, флаг Европейского Союза и белое полотно с флагами Украины и Беларуси.
Фото: Игорь Щербаков
Фото: соцсеть