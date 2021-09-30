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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 30 » 10:54:03

В Житомире состоялись масштабные учения резервистов территориальной обороны. ФОТО

Сегодня, 10:54:03 705 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире состоялись масштабные учения резервистов территориальной обороны. ФОТО

 В Житомире резервисты батальона территориальной обороны 10 дней отработали комплекс действий по охране и обороне важных государственных объектов.

Главная цель учений - подготовить резерв людей, которые в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций будут охранять и защищать Житомирщину, информирует "Суспільне".

29 сентября резервисты на практике отражали нападение диверсионно-разведывательной группы противника на здание Житомирской райгосадминистрации.


 

"Хочу отметить мотивационный фактор людей, которых призвали на сборы, - рассказывает Житомирский военный комиссар Александр Варивода. - Мы видим их желание учиться. Их не нужно заставлять это делать, наоборот, они ставят нам много вопросов и заинтересованы в практическом отработке своих действий".


Житомирянин Дмитрий Черняховский рассказал, что когда ему представилась возможность пройти такие учения, то он сразу согласился. Говорит, что это может пригодиться в жизни.


 

"Теперь ты хоть что-то уже знаешь, - говорит резервист Дмитрий Черняховский. - Вдруг что-то, то ты уже не растеряешься и не испугаешься, а знаешь, как действовать".


Такие учения проходят раз в год. Участие в них в этом году приняли 220 резервистов из Житомира и Житомирского района.

 




Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, учения, территориальная оборона
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:20:37, Сегодня [Материал]

)))) і навіщо люди платять гроші за пейнтбол та страйкбол

он військомат безкоштовно проводить ігри піф-паф)))

молодці свідомі резервісти!!!
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