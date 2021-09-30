В Житомире состоялись масштабные учения резервистов территориальной обороны. ФОТО

В Житомире резервисты батальона территориальной обороны 10 дней отработали комплекс действий по охране и обороне важных государственных объектов.
Главная цель учений - подготовить резерв людей, которые в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций будут охранять и защищать Житомирщину, информирует "Суспільне
".
29 сентября резервисты на практике отражали нападение диверсионно-разведывательной группы противника на здание Житомирской райгосадминистрации.
"Хочу отметить мотивационный фактор людей, которых призвали на сборы, - рассказывает Житомирский военный комиссар Александр Варивода. - Мы видим их желание учиться. Их не нужно заставлять это делать, наоборот, они ставят нам много вопросов и заинтересованы в практическом отработке своих действий".
Житомирянин Дмитрий Черняховский рассказал, что когда ему представилась возможность пройти такие учения, то он сразу согласился. Говорит, что это может пригодиться в жизни.
"Теперь ты хоть что-то уже знаешь, - говорит резервист Дмитрий Черняховский. - Вдруг что-то, то ты уже не растеряешься и не испугаешься, а знаешь, как действовать".
Такие учения проходят раз в год. Участие в них в этом году приняли 220 резервистов из Житомира и Житомирского района.
Фото: Суспільне