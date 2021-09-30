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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 30 » 15:54:41

Средняя зарплата в Житомирской области упала ниже 12 000 гривен

Сегодня, 15:54:41 211 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Средняя зарплата в Житомирской области упала ниже 12 000 гривен

 В Житомирской области средняя заработная плата за август составила 11624 грн гривен, что на 420 гривен меньше по сравнению с июлем. Об этом сообщило Главное управление статистики в Житомирской области.

"Средняя заработная плата (номинальная) штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2021 г. составила 11624 грн, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн)", - информирует облстат.

По сравнению с июлем средняя заработная плата уменьшилась на 3,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) увеличилась на 22,6%.

Самые высокие средние зарплаты в сферах:
 
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (16882 грн);
  • финансовая и страховая деятельность (14510 грн);
  • сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (13218 грн).

Самые низкие в сферах:
 
  • искусство, спорт, развлечения (7752 грн);
  • временное размещения и организация питания (8149 грн);
  • операции с недвижимым имуществом (8846 грн).

Тэги: статистика, зарплата, Житомирская область
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