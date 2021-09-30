Средняя зарплата в Житомирской области упала ниже 12 000 гривен

В Житомирской области средняя заработная плата за август составила 11624 грн гривен, что на 420 гривен меньше по сравнению с июлем. Об этом сообщило Главное управление статистики
в Житомирской области.
"Средняя заработная плата (номинальная) штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2021 г. составила 11624 грн, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн)"
, - информирует облстат.
По сравнению с июлем средняя заработная плата уменьшилась на 3,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) увеличилась на 22,6%.
Самые высокие средние зарплаты в сферах:
Самые низкие в сферах:
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (16882 грн);
- финансовая и страховая деятельность (14510 грн);
- сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (13218 грн).
- искусство, спорт, развлечения (7752 грн);
- временное размещения и организация питания (8149 грн);
- операции с недвижимым имуществом (8846 грн).