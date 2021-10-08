Житомирские пенсионеры могут получить COVID-прививку в отделениях «Укрпочты»

С 7 октября в Украине начали открывать пункты вакцинации против COVID-19 в почтовых отделениях "Укрпочты".
По сообщению
Департамента здравоохранения ОГА, в Житомирской области в 26 отделениях будут работать временные пункты вакцинации.
Адреса почтовых отделений Житомира, в которых можно вакцинироваться:
- ул. Вокзальная, 6;
- ул. Киевская, 20;
- проспект Мира, 4;
- ул. Витрука, 55;
- ул. Хлебная, 28.
Графики работы пунктов вакцинации в почтовых отделениях уточняются.
"Сейчас приоритет отдается людям старшего возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания и почек"
, - отмечают в ОГА.
При наличии достаточного количества вакцины также смогут сделать прививки и другие желающие жители.