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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 8 » 10:36:07

Житомирские пенсионеры могут получить COVID-прививку в отделениях «Укрпочты»

Сегодня, 10:36:07 528 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские пенсионеры могут получить COVID-прививку в отделениях «Укрпочты»

 С 7 октября в Украине начали открывать пункты вакцинации против COVID-19 в почтовых отделениях "Укрпочты".

По сообщению Департамента здравоохранения ОГА, в Житомирской области в 26 отделениях будут работать временные пункты вакцинации.

Адреса почтовых отделений Житомира, в которых можно вакцинироваться:
 
  • ул. Вокзальная, 6;
  • ул. Киевская, 20;
  • проспект Мира, 4;
  • ул. Витрука, 55;
  • ул. Хлебная, 28.

Графики работы пунктов вакцинации в почтовых отделениях уточняются.

"Сейчас приоритет отдается людям старшего возраста и тем, кто имеет неинфекционные хронические заболевания - сахарный диабет, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания и почек", - отмечают в ОГА.

При наличии достаточного количества вакцины также смогут сделать прививки и другие желающие жители.
Тэги: вакцинация, почта, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:22:54, Сегодня [Материал]

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