В центре Житомира из-за открытия памятника перекроют движение транспорта

14 октября в Житомире на два часа перекроют движение транспорта на площади Победы. Там будут открывать памятник Защитникам Украины. Об этом предупреждает городской совет
.
"14 октября состоится открытие памятного знака/композиции "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". На площади Победы с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Объезд будет осуществляться по улицам Михаила Грушевского и Киевской.
Также отмечается, что в этот день для семей погибших участников АТО/ООС с 10:00 будет организован автобусный спецподвоз от Смолянского военного кладбища до площади Победы.
Напомним, тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Первоначальная стоимость строительства составляла 5 млн 385 тыс. гривен
. Позже стало известно, что памятник подорожал на полтора миллиона
гривен.
Фото: ЖГС