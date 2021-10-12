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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 12 » 16:33:45

В центре Житомира из-за открытия памятника перекроют движение транспорта

Сегодня, 16:33:45 483 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира из-за открытия памятника перекроют движение транспорта

 14 октября в Житомире на два часа перекроют движение транспорта на площади Победы. Там будут открывать памятник Защитникам Украины. Об этом предупреждает городской совет.
 

"14 октября состоится открытие памятного знака/композиции "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". На площади Победы с 10:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта", - говорится в сообщении на сайте горсовета.


Объезд будет осуществляться по улицам Михаила Грушевского и Киевской.

Также отмечается, что в этот день для семей погибших участников АТО/ООС с 10:00 будет организован автобусный спецподвоз от Смолянского военного кладбища до площади Победы.

Напомним, тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Первоначальная стоимость строительства составляла 5 млн 385 тыс. гривен. Позже стало известно, что памятник подорожал на полтора миллиона гривен.

Фото: ЖГС
Тэги: памятник, площадь Победы, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:23:09, Сегодня [Материал]

чёрный полиэтилен
знаки, они везде....
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