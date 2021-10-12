Украина и ЕС подписали «авиационный безвиз»: какие преимущества получат украинцы

Украина и Европейский Союз в ходе саммита в Киеве заключили соглашение "О едином авиационном пространстве", которое еще называют "авиационным безвизом" или "открытым небом" с ЕС.
Как сообщает BBC News Украина
, соглашение об "открытом небе" предусматривает, что европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики - в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется придерживаться европейских стандартов авиабезопасности.
Документ должны ратифицировать все страны-члены Евросоюза, однако в министерстве инфраструктуры заявляли, что соглашение уже будет действовать до завершения всех процедур по ратификации.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также подтвердила после подписания, что соглашение начинает действовать немедленно.
Еще до подписания соглашения европейские лоукосты объявили о намерении существенной экспансии в Украину и начале работы чуть ли не в половине областных центров.
Украинские авиакомпании считают, что соглашение повредит отечественным перевозчикам.
Долгая дорога к общему небу
Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС продолжался еще со времен президентства Леонида Кучмы, с 1999 года.
В декабре 2006-го Совет ЕС уполномочил Еврокомиссию начать переговоры с Украиной о совместном авиапространстве.
В октября 2013 года стороны согласовали текст соглашения, однако подписание заблокировали из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно территориального статуса Гибралтара и аэропорта в нем. Официальный Мадрид блокировал сделку, поскольку Киев признавал аэропорт британским.
С началом действия безвиза Украины с ЕС в 2017 году в Киеве ожидали и на "авиационный безвиз", который должен привести к буму путешествий. Подписание соглашения ожидали в ближайшее время, но дело затягивалось.
После окончательного выхода Великобритании из ЕС преграды для подписания соглашения исчезли.
В июне 2021-го Совет ЕС согласился на подписание соглашения с Украиной, а также с Арменией, Тунисом и Катаром.
Стоит ли ждать авиабум в Украине
На сегодня действуют двусторонние соглашения о воздушном сообщении с каждой страной ЕС. И, согласно этим соглашениям, устанавливаются ограничения на количество перевозчиков и еженедельных рейсов.
Это затрудняло выход новых перевозчиков на популярные рейсы.
Новое соглашение с ЕС предусматривает, что ограничения на количество перевозчиков и авиарейсов снимут.
"К примеру, есть разрешение на 14 рейсов в неделю в Амстердам для одного перевозчика с каждой стороны. Новое соглашение подобные ограничения снимает. То есть, это означает, что в Киев могут лететь любые европейские перевозчики", - говорит юрист из авиационного права Андрей Гук в интервью ВВС News Украина.
Соглашение касается не только пассажирских перевозок, но и грузовых и почтовых.
Андрей Гук добавляет, что соглашением прежде всего воспользуются авиакомпании, предлагающие низкие цены на билеты и минимальный сервис.
В частности, крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил недавно, что планирует "агрессивное расширение" на украинском авиарынке после того, как Украина присоединится к соглашению о едином авиапространстве с ЕС.
"Единственный рынок, на который я бы обратил внимание, - это Украина. Я думаю, что мы станем основным инвестором в Украине, когда она присоединится к европейскому "открытому небу", - заявлял исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, которого цитирует Reuters.
Он заявил, что компания рассматривает возможность работать сразу в 12 городах Украины. Сейчас они летают из пяти.
Компания даже рассматривает возможность начать внутренние перевозки.
Другой крупнейший лоукостер Европы Wizzair также работает в пяти городах Украины.
В чем преимущества
Прежде всего, речь идет о преимуществах для пассажиров, говорят специалисты. Потому что для них это соглашение - больший выбор, а значит и больше возможностей для путешествий.
"Чем больше конкуренция, тем ниже будет цена на билеты и тем больше пассажиров будут пересаживаться из поездов в самолеты"
, - говорит юрист Андрей Гук.
Второй бенефициар этого соглашения - это аэропорты Украины, которые будут принимать больше самолетов и получат больший пассажиропоток. Поэтому региональные аэропорты получат шансы на привлечение инвестиций и развитие.
Однако коррективы в прогнозы о быстром развитии авиарынка в Украине может внести пандемия коронавируса.
Украинские авиакомпании против
"Вот кому может оказаться сделка не очень выгодной, то это украинским перевозчикам. Ведь им придется столкнуться с еще большей конкуренцией"
, - говорит юрист из авиационного права Андрей Гук.
Одна из причин в том, что соглашение об "открытом небе" предусматривает возможность для европейских авиакомпаний осуществлять внутренние рейсы. В то время, как украинские перевозчики такого права в Европе не получат. Летать между различными аэропортами украинские авиакомпании смогут только при условии, если начало или конец маршрута будет в Украине.
Юрист говорит, что до сих пор украинские авиакомпании могли конкурировать с европейскими, так последним не разрешались ночные стоянки в украинских аэропортах, но и эта проблема будет снята подписанным соглашением.
У руководителей украинских перевозчиков не слишком оптимистичные ожидания от действия соглашения.
"Украинские авиакомпании и так находятся в дискриминационных условиях: мы платим акциз на топливо, НДС внутри страны. Дополнительная возможность для иностранных компаний выбирать без ограничений пункты вылета из Украины придаст для украинских компаний еще больше несправедливости, поскольку они таких преференций для полетов между городами Европы почему-то не получили", - заявлял недавно гендиректор МАУ Евгений Дыхне в интервью сайту mintrans.news.
Поэтому не исключено, что украинские компании вынуждены будут переориентироваться на другие маршруты, в сторону Азии.
О вреде для украинских перевозчиков от сделки говорят и в самом большом украинском лоукосте SkyUp. Там считают, что экономическая составляющая соглашения о Совместном авиационном пространстве навредит авиаотрасли страны и не принесет долгосрочной выгоды для пассажиров.
В заявлении, предоставленном компанией, говорится, что сейчас сделка не создает единые правила игры для украинских и европейских авиакомпаний. Там указывают, что после жесткой посадки авиаотрасли в пандемии европейские перевозчики получили помощь от ЕС или отдельных стран, а украинские - нет.
SkyUp вслед за МАУ настаивает - соглашение открывает европейцам внутренние украинские перевозки, взамен украинские не смогут летать внутри ЕС.
При этом в компании поддерживают политику безопасности сделки.
"Многие из тех норм, которые сейчас действуют в Украине, должны быть согласованы с европейскими. Среди них, например, нормативы рабочего времени экипажей, сертификация, проведение аудитов авиакомпаний, нормативы отраслевых заработных плат. Именно на этом нужно сосредоточить внимание государства"
, - считают в SkyUp.