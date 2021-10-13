На житомирском полигоне силовики учились противостоять вражеским беспилотникам. ФОТО

В Житомирской области на базе военного института имени С.П. Королёва состоялись учебно-тренировочные сборы по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В мероприятии приняли участие более 100 человек - представители Госпогранслужбы Украины и других силовых структур.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Отмечается, что сборы проводились с целью отработки действий по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, выполнения практических заданий в условиях применения противником средств противодействия БПЛА.
Также во время сборов бойцы различных подразделений имели возможность обменяться опытом в сфере беспилотной авиации.
В ходе активной фазы сборов участники выполнили ряд задач по разработанным сценариям. Так, экипажи БПАК привлекались к поиску, обнаружению и сопровождению техники и условных террористов, сбору необходимой для штурмовой группы информации. В свою очередь подразделения радиоэлектронной борьбы проводили выявление и идентификацию беспилотников, определяли их положение и вели радиоэлектронную борьбу с БПЛА как самолетного, так и мультироторного типа.
Фото: ГПСУ