Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13 Октября 2021    13:42:09
|
Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Октябрь » 13 » 10:48:52

На житомирском полигоне силовики учились противостоять вражеским беспилотникам. ФОТО

Сегодня, 10:48:52 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На житомирском полигоне силовики учились противостоять вражеским беспилотникам. ФОТО

 В Житомирской области на базе военного института имени С.П. Королёва состоялись учебно-тренировочные сборы по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В мероприятии приняли участие более 100 человек -  представители Госпогранслужбы Украины и других силовых структур.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что сборы проводились с целью отработки действий по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, выполнения практических заданий в условиях применения противником средств противодействия БПЛА. 

Также во время сборов бойцы различных подразделений имели возможность обменяться опытом в сфере беспилотной авиации.

В ходе активной фазы сборов участники выполнили ряд задач по разработанным сценариям. Так, экипажи БПАК привлекались к поиску, обнаружению и сопровождению техники и условных террористов, сбору необходимой для штурмовой группы информации. В свою очередь подразделения радиоэлектронной борьбы проводили выявление и идентификацию беспилотников, определяли их положение и вели радиоэлектронную борьбу с БПЛА как самолетного, так и мультироторного типа.









Фото: ГПСУ
Тэги: учения, Житомир, БПЛА
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus