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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Октябрь » 20 » 09:51:14

ЕС поможет построить вблизи Малина индустриальный парк

Сегодня, 09:51:14 493 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЕС поможет построить вблизи Малина индустриальный парк

 В городе Малин Житомирской области приступили к созданию индустриального парка. Для реализации проекта был отведен земельный участок площадью 15 га.

Как отмечают в областном совете, расположение индустриального парка в Малине является очень удачным для предпринимателей и инвесторов.

«Это территория бывшего аэропорта, есть действующая взлетно-посадочная полоса, рядом железнодорожный вокзал, расстояние до столицы всего лишь 100 км. Локально территория будущего индустриального парка очень привлекательна и для украинских, и для иностранных инвесторов», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.



Индустриальный парк «Малин-Захід» входит в пятерку аналогичных проектов Украины, которые создаются за гранты Европейского Союза в софинансировании с громадами.

В рамках проекта для создания индустриального парка в Малине уже получен первый грант - 2,3 млн грн из средств ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании Программы поддержки секторальной политики - Поддержка региональной политики Украины.

Средства выделены на проведение геодезии участка, разработки ПСД на подключение электросети.

Напомним, Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на строительство в Житомире индустриального парка.
Тэги: индустриальный парк, Малин
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