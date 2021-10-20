ЕС поможет построить вблизи Малина индустриальный парк

В городе Малин Житомирской области приступили к созданию индустриального парка. Для реализации проекта был отведен земельный участок площадью 15 га.
Как отмечают в областном совете
, расположение индустриального парка в Малине является очень удачным для предпринимателей и инвесторов.
«Это территория бывшего аэропорта, есть действующая взлетно-посадочная полоса, рядом железнодорожный вокзал, расстояние до столицы всего лишь 100 км. Локально территория будущего индустриального парка очень привлекательна и для украинских, и для иностранных инвесторов»
, - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.
Индустриальный парк «Малин-Захід» входит в пятерку аналогичных проектов Украины, которые создаются за гранты Европейского Союза в софинансировании с громадами.
В рамках проекта для создания индустриального парка в Малине уже получен первый грант - 2,3 млн грн из средств ЕС в рамках выполнения Соглашения о финансировании Программы поддержки секторальной политики - Поддержка региональной политики Украины.
Средства выделены на проведение геодезии участка, разработки ПСД на подключение электросети.
Напомним, Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на строительство
в Житомире индустриального парка.