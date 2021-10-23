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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Октябрь » 23 » 11:40:16

Житомирская политехника с понедельника переходит на дистанционное обучение

Сегодня, 11:40:16 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская политехника с понедельника переходит на дистанционное обучение

 Государственный университет "Житомирская политехника" с понедельника, 25 октября, переходит на дистанционную форму обучения. Она продлится до 15 ноября.

Об этом 23 октября заявил ректор университета Виктор Евдокимов.
 

"Уважаемые студенты и преподаватели! Учитывая состояние эпидемической опасности и общегосударственные противоэпидемические мероприятия, согласно письму Министерства образования и науки Украины от 21 октября 2021 года №1/9-558 "Об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время эпидемической опасности" с 25 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года в Государственном университете "Житомирская политехника" вводится проведения всех видов учебных занятий в академических группах всех курсов, образовательных степеней и форм обучения с использованием технологий дистанционного обучения. Желаю всем Вам хорошего здоровья!" - сообщил ректор политехники.


Перейти на "дистанционку" высшим учебным заведениям рекомендовало Министерство образования и науки Украины. 

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, учитывая консультации Министерства здравоохранения Украины, МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - информирует Правительственный портал.

По состоянию на 11:00 другие житомирские университеты не сообщили о переходе на дистанционную форму обучения.

Тэги: Университет, Житомир, политехника, дистанционное обучение
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