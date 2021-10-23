Житомирская политехника с понедельника переходит на дистанционное обучение

"Уважаемые студенты и преподаватели! Учитывая состояние эпидемической опасности и общегосударственные противоэпидемические мероприятия, согласно письму Министерства образования и науки Украины от 21 октября 2021 года №1/9-558 "Об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время эпидемической опасности" с 25 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года в Государственном университете "Житомирская политехника" вводится проведения всех видов учебных занятий в академических группах всех курсов, образовательных степеней и форм обучения с использованием технологий дистанционного обучения. Желаю всем Вам хорошего здоровья!" - сообщил ректор политехники.