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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Октябрь » 26 » 08:53:39

В школах Житомира на неделю продлили каникулы

Вчера, 08:53:39 1629 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В школах Житомира на неделю продлили каникулы

 Каникулы для житомирских школьников продлили до 7 ноября. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Каникулы продлили на неделю из-за увеличения количества случаев заболеваемости детей COVID-19.

«Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей коронавирусной инфекцией - 46 в заведениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях», - сказал директор департамента образования Валентин Арендарчук.

Также руководителям учреждений профессионально-технического образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.

С 25 октября Житомирская политехника и Полесский национальный университет перешли на дистанционное обучение.
Тэги: каникулы, Житомир
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