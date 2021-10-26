В школах Житомира на неделю продлили каникулы

Каникулы для житомирских школьников продлили до 7 ноября. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС
.
Каникулы продлили на неделю из-за увеличения количества случаев заболеваемости детей COVID-19.
«Учитывая увеличение количества случаев заболеваемости среди детей коронавирусной инфекцией - 46 в заведениях общего среднего образования и 2 в дошкольных учреждениях»
, - сказал директор департамента образования Валентин Арендарчук.
Также руководителям учреждений профессионально-технического образования рекомендовали перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.
С 25 октября Житомирская политехника
и Полесский национальный университет
перешли на дистанционное обучение.