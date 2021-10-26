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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 26 » 15:13:40

Детская площадка, скамейки и озеленение: в Житомире обновили еще один сквер. ФОТО

Вчера, 15:13:40 2826 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Детская площадка, скамейки и озеленение: в Житомире обновили еще один сквер. ФОТО

 В Житомире завершили реконструкцию сквера возле памятника жертвам Голодомора на площади Путятинской. Объект 26 октября приняли на баланс коммунального предприятия "Зеленбуд".

"Объект удобен для передвижения, прогулок, отдыха горожан. Великолепная детская площадка, удобные дорожки. Много разных необычных растений и кустов. Хотелось бы, чтобы житомиряне берегли и поддерживали увиденное", - написала на своей странице в Facebook депутат Житомирского городского совета Неля Ковалюк, являющаяся представительницей Правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью в Житомирской облгосадминистрации.

В сквере заменили бордюры, положили новую плитку, обустроили освещение, провели озеленение, установили детскую площадку, новые скамейки, мусорные урны и камеры наблюдения.

Реконструкцию с июля проводила компания "АртХаус". Обновление сквера обошлось в 4,6 млн грн.

Напомним, в начале октября в сквере вандалы сломали одну из скамеек.

















Фото: Неля Ковалюк / Facebook
Тэги: сквер, Житомир, реконструкция
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Комментариев: 2
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 15:59:45, Вчера [Материал]

хоч дерева не зрізали. Але дерев'яні урни? серйозно?
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 16:07:25, Вчера [Материал]

вони всередині металеві.
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