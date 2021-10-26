Детская площадка, скамейки и озеленение: в Житомире обновили еще один сквер. ФОТО

В Житомире завершили реконструкцию сквера возле памятника жертвам Голодомора на площади Путятинской. Объект 26 октября приняли на баланс коммунального предприятия "Зеленбуд".
"Объект удобен для передвижения, прогулок, отдыха горожан. Великолепная детская площадка, удобные дорожки. Много разных необычных растений и кустов. Хотелось бы, чтобы житомиряне берегли и поддерживали увиденное"
, - написала на своей странице в Facebook депутат Житомирского городского совета Неля Ковалюк
, являющаяся представительницей Правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью в Житомирской облгосадминистрации.
В сквере заменили бордюры, положили новую плитку, обустроили освещение, провели озеленение, установили детскую площадку, новые скамейки, мусорные урны и камеры наблюдения.
Реконструкцию с июля проводила компания "АртХаус"
. Обновление сквера обошлось в 4,6 млн грн.
Напомним, в начале октября в сквере вандалы сломали одну из скамеек
.
Фото: Неля Ковалюк / Facebook