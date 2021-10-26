Триатлонистка Юлия Елистратова про Житомир, Олимпиаду в Париже и съемки в кино. Интервью

Юлия Елистратова уже долгое время является сильнейшей триатлонисткой Украины. Она участвовали на Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Юлия поехала в 2021 году на Игры в Токио, но принять участие ей помешала положительная допинг-проба.

Елистратова и ее команда сами пока не могут понять, как в ее организме появился запрещенный препарат. В рамках расследования она сотрудничает со Всемирным антидопинговым комитет и пока временно отстранена от соревнований.

Юлия планирует поехать на свои пятые Олимпийские игры в Париж, а также сняться в кино. Не так давно она начала тренировать украинских актеров и сама получила приглашение сняться в фильме от компании Smart Movie.

Vesti.ua взяли интервью у Юлии Елистратовой и узнали, на какие деньги спортсмены готовятся к соревнованиям, почему триатлон в Украине набирает популярности и как долго она планирует выступать на высоком уровне.

“Карьера продолжается”

Вас временно отстранили от соревнований на время расследования. Вы продолжаете спортивную карьеру?

На данном этапе я продолжаю тренировочный процесс и планирую возвращаться к участию в международных соревнованиях после завершения расследования. Я изначально планировала для себя пять Олимпийских игр. Уже успела объявить, что буду представлять Украину в Париже. Буду рассматривать и Лос-Анджелес, где Игры будут в 2028 году. Рассматриваю любые жизненные испытания, как новые возможности для самореализации. Они делают нас сильнее. Главное - правильно выйти после всех проблем.

Также меня очень заинтересовала тема кино и я с огромным удовольствием приняла предложение от Smart Movie. Теперь буду выступать не только в статусе сильнейшего триатлета Украины, но и звездного тренера.

Есть ли какие-то детали о расследовании Вашего дела?

Во время расследования любая информация является конфиденциальной. Я всячески сотрудничаю со следствием. Пока остается только ждать результатов.

Сколько будет продолжаться расследование?

Для меня, как и для вас, это остается загадкой. Деталей не говорили, не знаю. Надеюсь на лучший исход ситуации. Пока идет расследование, Я могу только тренироваться, но не принимать участия в соревнованиях. Надеюсь на лучшее. Пока что речь идет лишь о временном отстранении, а не дисквалификации.

До следующих Игр в Париже три года, до Лос-Анджелеса семь. На чем сконцентрируетесь в этот период?

Триатлон бывает разной направленности, есть разные дистанции. Сейчас фокусируюсь на Олимпиаде. Позже я приму решение, продолжать делать акцент на Олимпийских играх или переходить на более длинные дистанции. Потому что подготовка в корне отличается и совмещать разные дисциплины тяжело. Речь идет о триатлоне, соревнованиях Ironman и для себя мне также хочется пробежать марафон. Физически я готова, потому что продолжительность марафона не сильно отличается от олимпийской дистанции в триатлоне. К тому же я уже успела попробовать себя на половине дистанции IronMan.

Вы очень долго выступаете на высшем уровне. Сколько ваш организм еще выдержит в таком темпе?

Мне повезло, что я выбрала триатлон, а триатлон выбрал меня. В циклических видах спорта спортсмены могут выступать достаточно продолжительно. Длинная спортивная карьера не является исключением. Выносливость приобретается с годами. Я чувствую, что у меня еще достаточно сил продолжать. Даже если рассматривать не выносливость, а скоростные качества, то вижу только пространство для развития. Поэтому верю, что все впереди.

Для того, чтобы долго оставаться в форме, нужно во многом себе отказывать.

Приходится некоторые приоритеты устанавливать, но это касается не только спортсменов, но и других людей. у меня выработался некий ритм жизни и мне нравится придерживаться здорового питания, здорового режима дня. Даже в старости, после завершения спортивной карьеры, я буду придерживаться того же ритма. Раз в неделю есть день отдыха или день с одной легкой тренировкой, для общения с близкими. Я уже взрослый человек, особо не хожу по клубам, как и мои друзья, потому что у всех есть работа, семья и остаётся не так много времени для общения.

На организм как спорт влияет? Многих спорт истощает за 9 или даже за 5 лет.

Чувствую себя замечательно. Уверена, что спорт меня сделал сильнее, лучше и красивее. Травмы были, но они связаны исключительно с падениями. От несчастных случаев никто не застрахован и повседневной жизни. Реабилитация прошла успешно, остались только некоторые шрамы, но их можно легко убрать и они на мое состояние и качество жизни не влияют.

“Мода на выносливость”

Быть триатлонистом в Украине прибыльно?

Триатлон не самый высокооплачиваемый вид спорта в Украине. Это достаточно затратный вид спорта в моем случае. Находясь в роли лидера сборной Украины я получала поддержку от Федерации триатлона Украины несмотря на лимитированный бюджет. Иногда этих средств не хватало и тогда мне помогал мой город. Также есть вариант заработка призовыми, бонусами от спонсоров.

Спонсорские контракты...

Были контракты и я продолжаю сотрудничать с большинством своих партнеров. Большая часть моих спонсоров - это иностранные бренды. Могут быть представители из Украины. Это, к примеру, одежда , велосипедные колеса, кроссовки, спортивное питание. Я могу рекламировать автомобили, часы, готова рассматривать любые предложения.

Сколько можно заработать на спонсорских контрактах? Это суммы выше 5 тыс. долларов в месяц, например?

Суммы спонсорских контрактов - это конфиденциальная информация. Сумма зависит от медийности, результатов спортсмена. В плане популярности, даже Украине триатлон набирает обороты. Становится более массовым, престижным. Аматоры также стремятся заниматься триатлоном. Поэтому я заинтересована передать свои навыки в тренерстве и по триатлону.

Украина в ближайшем будущем сможет претендовать на медали в триатлоне, марафоне, велоспорте?

Надеюсь, что в будущем уже речь будет идти и об олимпийских медалях. Уровень триатлона и всего спорта в Украине стремительно растет. Появляются молодые спортсмены. Пока что им есть куда расти если сравнивать со мной. Хочется верить в их качественную подготовку характер и трудолюбие.

В Украине действительно выросла популярность марафонов, триатлона, различных соревнований на выносливость для любителей. В чем причина?

Сперва у нас массово соревновались на коротких дистанциях, сейчас перешли на марафон. Следующим шагом для людей, которые преодолели марафон и хотят новое испытание, будет триатлон. Попробовав триатлон, люди в нем остаются. Здесь дело не только в демонстрации своих достижений в соцсетях. Спорт делает человека лучше и сильнее, как физически, так и морально. Спорт дарит нам новые возможности посмотреть на себя с другой стороны. То, что нам дарит спорт и триатлон в частности, в жизни нам потом помогает. Данный опыт помогает и в работе.

Знаменитости обращались за помощью в подготовке к марафонам?

Ранее обращались, но я смотрела более узко и занималась только личной карьерой. Сейчас я понимаю, насколько жизнь многогранна и хочу попробовать себя в новых для меня сферах. Теперь я уже буду соглашаться на такие запросы.

“Олимпиада будет нескоро”

Где вы тренируетесь? В Украине, за рубежом. Есть ли у нас базы для тренировок?

В Украине одним из лучших мест для тренировок является мой город Житомир. Он очень комфортный в плане тренировочного процесса. Единственное, сейчас ведется реконструкция городского бассейна, но это также к лучшему. Отличные условия для бега, велотренировок. Если рассматривать Украину, то мне повезло, что я из Житомира. Сборы за границей однозначно нужны. Необходимо закладывать подготовительную базу зимой ввиду климатических условий. Приходится улетать в теплые края. Это Кипр или Турция. Есть опыт подготовки в Австралии в зимний и весенний период. Необходимы тренировки в условиях среднегорья. Для среднегорья выбираем Францию и Испанию. Не принципиально постоянно тренироваться на открытой воде. Эффективнее тренировочный процесс в бассейне. Открытой воды опытным спортсменам достаточно раз в две недели летом.

При подготовке насколько сильна роль государства или приходится уповать на город, спонсоров?

Сначала нужно стать чемпионом, а потом тебя поддержат. Тогда появляется вопрос о том, как стать чемпионом. Спортсменов, которые уже показывают результат, выделяют и тогда у них появляются возможности. В олимпийский год ощутима поддержка НОК. В триатлоне очень лимитирован бюджет. нужно искать поддержку спонсоров, родителей. Из-за пандемии я принимала участие меньшем количестве стартов и в связи с этим меньше наград, меньше призовых.

Реально ли в Украине провести Олимпийские игры, как об этом мечтает Владимир Зеленский?

Необходимо строить все новое, все с нуля. Легкоатлетические комплексы, бассейны, продумывать трассы, корты. Олимпийская деревня - отдельная история. С этим проще немного. На всех олимпиадах, где я была, все объекты строились непосредственно под игры. Отличные условия были в Пекине и Лондоне. В Рио мне меньше понравилась организация, но были плюсы. Бассейны на территории отеля хватало для тренировок, не было необходимости выезжать. Логистика для тренировок могла быть и лучше. Япония - это особая страна. У них свое восприятие мира, это другой мир. Они заботятся о планете, все было очень экологично. Однако, это была очень сложная олимпиада из-за пандемии. Не хватало тренировочных комплексов на территории деревни, тяжело было добираться до бассейнов, велотрасс.

В следили за скандалом, который развернулся в легкой атлетике в плане неприезда тренеров отдельных участников?

Триатлон - это отдельная федерация, я не настолько детально знаю о легкой атлетике. Хочу сказать, что в Токио были ограничения, связанные с пандемией по количеству функционеров тренеров. Во многих видах спорта не могли поехать все тренеры, хотя этого хотели спортсмены. На предыдущих играх с этим было проще.

Из личного опыта могу сказать, что на всех Олимпиадах было комфортней подводиться к гонке в присутствии спортивных врачей и массажистов. А во время недавней проблемы в Токио меня всячески поддержал и штаб НОК.

“Будущее в кино”

Думали о тренерской карьере после завершения выступлений?

Я задумываюсь и уже делаю первые шаги. С радостью согласилась сотрудничать со SmartMovie и участвовать в качестве “звездного тренера”. Я хочу видеть актеров сильнее, здоровее и сильнее. Мотивирована передать свои знания и свой опыт в их результат. Чтобы они сверкали еще ярче.

Чему конкретно вы обучаете, как тренируете?

Я планирую их тренировать и в кардио-направленности, и в плане силовой подготовке. Для того, чтобы они стали функционально сильнее и подготовить их к своим ролям, в зависимости от сценария. Речь идет и о здоровье и внешности. Актерам нужны базовые навыки. Слабый человек трюк не исполнит. Необходима подготовка, а затем работа режиссера определить насколько сложно актеру выполнить трюк или же лучше передать его каскадеру.

Кто вас привел в киноиндустрию и как это произошло?

В кино меня привели друзья. Сначала я думала, что тема кино затронет меня по касательной. Признаюсь, что мне невероятно приятно открыть для себя абсолютно новый для меня мир кино. Я очень довольна выступать в качестве тренера. Речь шла изначально только о моем участии в качестве тренера актеров. Понятно, что им тоже интересно тренироваться не просто у кого-то, а у действующего спортсмена, а мне интересно работать с такими яркими личностями. Позже подняли вопрос и о моем участии в съемках. Режиссеры увидели, что я могу появиться в кадре.

Были ли уже съемки?

Давайте сохраним интригу, все впереди. Естественно, что на главную роль я пока не претендую. Будет видно.

Свои спортивные навыки вы будете использовать?

Все зависит от сценария. Я нахожусь в хорошей физической форме. Если понадобятся мои навыки, то почему бы и не объединять такие навыки, как спорт и кино

Какой жанр будущего фильма?

Криминальная комедия. Сценарий я пока еще не видела.

Вы вообще какое предпочитаете смотреть кино?

Из последнего я смотрела “Джентльмены” Гая Ричи. Тоже криминальная комедия. В целом, я смотрю разное кино. У меня широкий выбор кино. Главное - хорошая игра и интересный сценарий. Из фильмов, которые меня зацепили ранее могу віделить “Малышку на миллион”, “Мирный воин”. Это сильные фильмы, которые показывают насколько важна сила воли и духа человека для того, чтобы преодолевать сложности и несмотря ни на что идти к своей цели.

Вы планируете заниматься кино параллельно со спортом или в будущем снова сосредоточитесь исключительно на соревнованиях?

На данном этапе у меня в спорте некоторая пауза. Я считаю, что вполне можно совмещать как занятия спортом, так и тренерство, съемки.



Автор Олег Ткачук, Вести