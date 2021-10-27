Заблудилась и провела в поле 3 дня: на Житомирщине спасли 67-летнюю женщину

В Житомирской области 67-летняя пенсионерка ушла пасти скот в поле. Однако женщина заблудилась и травмировалась, из-за чего не могла самостоятельно подняться. Она провела в поле три дня.
Как сообщили в полиции Житомирщины
, инцидент произошел в Новоград-Волынском районе. Пенсионерка из села Романовка пропала 21 октября. Местные жители забили тревогу и организовали поиски. 23 октября они обратились к правоохранителям.
В село выехали несколько поисковых групп, вместе с односельчанами они разбили территорию поиска, лесополосу и пастбище, на квадраты и начали их прочесывание.
Уже ближе к семи вечера бабушку увидели в канале посреди поля на расстоянии 5 км от села. Пенсионерка была в беспомощном состоянии, плохо понимала, что происходит, и не могла самостоятельно подняться.
Для женщины вызвали "скорую", и передали под опеку медиков. Ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
"Уже в больнице, когда бабушка оправилась от шока, она рассказала о своих "приключениях". Женщина пасла скот, когда поняла, что заблудилась и начала искать дорогу в село. По ее словам, бродила по полю два дня, пока на третий не споткнулась в траве и упала. Сил подняться уже не имела, да еще и почувствовала резкую боль в ключице. Бабушка, говорит, что уже и не надеялась на чью-то помощь в такой беде", - рассказали в полиции.
В больнице женщину обследовали и диагностировали вывих ключицы. Врачи говорят, что потерпевшая родилась в рубашке, потому что во время ночных заморозков даже не простудилась.