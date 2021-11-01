Светит прямо в окна: житомирянка жалуется на огромный рекламный экран. ВИДЕО

«Интересно, какой чиновник мэрии согласовал установку огромного светодиодного экрана на здании Укрпочты на ул. Киевской. Сомневаюсь, что он вообще читал Закон Украины «О рекламе», работая на своей должности. Установка данного экрана напротив жилого дома – прямое нарушение Закона Украины «О рекламе»: "Статья 16. Наружная реклама... 2. Наружная реклама должна отвечать следующим требованиям: освещение наружной рекламы не должно ослеплять участников дорожного движения, а также не должно освещать квартиры жилых домов". В вечернее время экран сильно освещает жилой дом напротив, в темное время суток в квартирах ярко мерцает свет разных оттенков, что наносит существенный дискомфорт жителям. Также при взгляде в окна даже днем ​​яркий свет режет глаза», – написала житомирянка.

«Вечером он в пассивном состоянии. Единственный раз в четверг, если я не ошибаюсь (28 октября – ред.), с 18:15 вечера до 19:00 проводили тестирование и настройку этого экрана, тогда он работал в активном состоянии. И люди пишут, что ночью он светит, но сейчас он в пассивном, рабочем состоянии. И я не понимаю, кому и с какой целью нужно было говорить. В дальнейшем мы будем делать экран оптимальным, чтобы не слепило. Согласно разрешительным документам можно, чтобы экраны работали до 23:00, а мы выключаем их раньше, в 22:00. Любая лампочка на дороге светит ярче, экран на Михайловской светит ярче, у нас он более современный, у нас есть защита для глаз, для автомобилистов и так далее», – отметил Евгений Колодий.