Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 01 Ноября 2021    21:07:06
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 1 » 14:28:01

Светит прямо в окна: житомирянка жалуется на огромный рекламный экран. ВИДЕО

Сегодня, 14:28:01 2301 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Светит прямо в окна: житомирянка жалуется на огромный рекламный экран. ВИДЕО

 Житомиряне, проживающие на улице Киевской, возмущены новым рекламным экраном, который недавно установили на здании «Укртелекома».

О своем возмущении горожанка Лиана Фирсова сообщила на странице в соцсети.
 

«Интересно, какой чиновник мэрии согласовал установку огромного светодиодного экрана на здании Укрпочты на ул. Киевской. Сомневаюсь, что он вообще читал Закон Украины «О рекламе», работая на своей должности. Установка данного экрана напротив жилого дома – прямое нарушение Закона Украины «О рекламе»: "Статья 16. Наружная реклама... 2. Наружная реклама должна отвечать следующим требованиям: освещение наружной рекламы не должно ослеплять участников дорожного движения, а также не должно освещать квартиры жилых домов". В вечернее время экран сильно освещает жилой дом напротив, в темное время суток в квартирах ярко мерцает свет разных оттенков, что наносит существенный дискомфорт жителям. Также при взгляде в окна даже днем ​​яркий свет режет глаза», – написала житомирянка.


Она добавила, что в исполнительные органы Житомирского городского совета будет направлена ​​коллективная жалоба. Женщина также опубликовала видео.



Как сообщил сайт Житомир инфо, разрешение на установку видеоэкрана на фасаде здания по ул. Киевская, 20 горисполком предоставил ООО «Сі Ес Ей Груп» решением от 4 августа 2021 года.

Владелец фирмы ООО «Сі Ес Ей Груп» Евгений Колодий (муж начальницы управления культуры Житомирского городского совета Илоны Колодий) заверил, что экран не мешает жильцам дома напротив.
 

«Вечером он в пассивном состоянии. Единственный раз в четверг, если я не ошибаюсь (28 октября – ред.), с 18:15 вечера до 19:00 проводили тестирование и настройку этого экрана, тогда он работал в активном состоянии. И люди пишут, что ночью он светит, но сейчас он в пассивном, рабочем состоянии. И я не понимаю, кому и с какой целью нужно было говорить. В дальнейшем мы будем делать экран оптимальным, чтобы не слепило. Согласно разрешительным документам можно, чтобы экраны работали до 23:00, а мы выключаем их раньше, в 22:00. Любая лампочка на дороге светит ярче, экран на Михайловской светит ярче, у нас он более современный, у нас есть защита для глаз, для автомобилистов и так далее», – отметил Евгений Колодий.


Тэги: экран, Житомир, дом, реклама
Новости партнеров
Комментариев: 5
2257343
1 Оксана (2257343)   • 15:18:39, Сегодня [Материал]

Можно економити на ел.енергії, але неприємно якщо це спальня та хочеться відпочити, а тут блимає. Дратує, напевно (ні 100% дратує). В мене у батьків так фонар з вулиці в залу світить, рятують плотні штори.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:46:18, Сегодня [Материал]

Какие шторы? Людям жить мешают
GuyFawkes
2 Гай Фокс (GuyFawkes)   • 15:44:52, Сегодня [Материал]

Что в детстве рогатки не было?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:48:31, Сегодня [Материал]

красивый экран
melan
5 melan (melan)   • 18:49:51, Сегодня [Материал]

....не должно ослеплять участников дорожного движения....

Бедные автомобилисты Лас-Вегаса, наворное совсем ослепли)). Всегда найдется недовольный на что то новое.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus