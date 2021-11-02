«Наш край» висадив дерева в Олевській та Миропільській громадах

В Олевській та Миропільській громадах депутати та прихильники політичної партії «Наш край» взяли участь в акції в рамках державної програми з висадження дерев, яку ініціювали співорганізатори міжнародного екологічного проекту «Greening of the Planet».
Долучилися до акції на Олевщині голова міського осередку партії Яків Осипчук, депутати Коростенської районної ради Олександр Ковальчук та Леся Рудницька, депутат Олевської міської ради Микола Тимощук і прихильники партії Діана Дола та Ірина Верещако.
На території Корощинського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК» на площі 0,9 га висадили понад п'ять тисяч саджанців сосни та близько трьох тисяч саджанців дуба.
«Відновлюємо екосистему планети! Об'єднуємо людей Землі! Це є життєво важливим для кожної людини і людської цивілізації в цілому! Нехай зростають дерева! Нехай світ стає кращим»,
- зазначив Яків Осипчук.
Члени політичної партії «Наш край» та депутати Миропільської селищної ради від «Нашого краю» також долучилися до глобальної еко-ініціативі «Greening of the Planet». На території своєї громади висадили 40 саджанців горіхів, які будуть приносити користь наступним поколінням.
Пресслужба політичної партії «Наш край»