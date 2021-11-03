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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 3 » 15:02:12

В Житомире на территории Гидропарка появится урбан-парк

Сегодня, 15:02:12 1651 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на территории Гидропарка появится урбан-парк

 В Житомире часть Гидропарка реконструируют под урбан-парк. Об этом говорится в проекте решения сессии, обнародованном на сайте Житомирского городского совета.

Известно, что функции заказчика строительства будут делегированы департаменту регионального развития Житомирской областной государственной администрации.

Соответствующее решение будет принято 4 ноября на внеочередной сессии городского совета.
 

Что известно об урбан-парке


В сентябре 2021 года в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Владимир Зеленский представил урбан-парк. Его создали в рамках программ президента "Большое строительство" и "Здоровая Украина".

Тогда Зеленский сказал, что в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие во многих областных центрах и еще нескольких крупных городах Украины.

На территории столичного урбан-парка есть: скейт-парк, предназначенный для экстремальных уличных культур; стритфутбольный спот для тренировок по уличному футболу: 3х3, фристайлу; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритденс и ивент-спот для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп-денсом, денсхолом, и др; стритворкаут-спот для соответствующих активностей, тренировок, мастер-классов, а также всеукраинских джемов и батлов по стритворкауту; паркур-спот для уличных тренировок по паркуру, мастер-классов, съемок паркур-контента, всеукраинских джемов и батлов; беговая дорожка в лесной зоне.









Фото: vdng.ua
Тэги: урбан-парк, Гидропарк, Житомир
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Комментариев: 3
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 16:27:29, Сегодня [Материал]

Я мабуть десь пропустив чи була інфа стосовно результатів голосування як використати територію парку? Бо якось голосували і хоп вже урбан-парк. А як же загальна концепція?
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:00:23, Сегодня [Материал]

Это где-то рядом с базой водных видов спорта будет?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 19:28:50, Сегодня [Материал]

Ого! Вот это уровень! Может и смогут построить, это все-таки не туалет, там уровень сложнее и масштабнее. Туалет в гидропарке построить дважды мэр так и не осилил. Верим что и тут не обосрется, а то бежать ему до туалета долго придется.
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