В Житомире на территории Гидропарка появится урбан-парк

В Житомире часть Гидропарка реконструируют под урбан-парк. Об этом говорится в проекте решения сессии, обнародованном на сайте Житомирского городского совета
.
Известно, что функции заказчика строительства будут делегированы департаменту регионального развития Житомирской областной государственной администрации.
Соответствующее решение будет принято 4 ноября на внеочередной сессии городского совета.
Что известно об урбан-парке
В сентябре 2021 года в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Владимир Зеленский представил урбан-парк
. Его создали в рамках программ президента "Большое строительство" и "Здоровая Украина".
Тогда Зеленский сказал, что в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие во многих областных центрах и еще нескольких крупных городах Украины.
На территории столичного урбан-парка
есть: скейт-парк, предназначенный для экстремальных уличных культур; стритфутбольный спот для тренировок по уличному футболу: 3х3, фристайлу; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритденс и ивент-спот для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп-денсом, денсхолом, и др; стритворкаут-спот для соответствующих активностей, тренировок, мастер-классов, а также всеукраинских джемов и батлов по стритворкауту; паркур-спот для уличных тренировок по паркуру, мастер-классов, съемок паркур-контента, всеукраинских джемов и батлов; беговая дорожка в лесной зоне.
Фото: vdng.ua