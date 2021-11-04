Онлайн-трансляция сессии Житомирского областного совета

4 ноября в Житомире началась очередная 6-я сессия областного совета восьмого созыва. В сессионном зале зарегистрировался 51 депутат.
На повестку дня вынесено 76 вопросов, в частности об областной Программе повышения безопасности дорожного движения в Житомирской области на 2021-2023 годы, внесении изменений в областной бюджет Житомирской области на 2021 год, а также вопросы коммунальной собственности, кадровые и другие.
6-я сессия областного совета восьмого созыва проходит в режиме ограниченного доступа.
Заседания сессии транслируется на YouTube-канале Житомирского областного совета.