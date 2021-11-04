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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 4 » 10:41:57

Онлайн-трансляция сессии Житомирского областного совета

Вчера, 10:41:57 481 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Онлайн-трансляция сессии Житомирского областного совета

 4 ноября в Житомире началась очередная 6-я сессия областного совета восьмого созыва. В сессионном зале зарегистрировался 51 депутат.

На повестку дня вынесено 76 вопросов, в частности об областной Программе повышения безопасности дорожного движения в Житомирской области на 2021-2023 годы, внесении изменений в областной бюджет Житомирской области на 2021 год, а также вопросы коммунальной собственности, кадровые и другие.

6-я сессия областного совета восьмого созыва проходит в режиме ограниченного доступа.

Заседания сессии транслируется на YouTube-канале Житомирского областного совета.
 
Тэги: сессия, областной совет
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