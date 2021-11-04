Новая плитка, освещение и лавочки: в Житомире проведут капремонт площади Королёва

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт площади имени С.П. Королёва.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 26,5 млн грн.
По условиям тендерной документации подрядчик должен положить новую плитку, обустроить лестницу и пандус, провести работы по водоотводу, установить новое освещение и видеонаблюдение, установить скамейки, урны, флагшток и провести озеленение.
Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года. Аукцион пройдет 22 ноября.
Напомним, проект капремонта площади Королёва стоил бюджету 530 тыс. гривен
. Ранее «ЖЖ
» показал, как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира
.