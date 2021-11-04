Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 05 Ноября 2021    00:53:07
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 4 » 12:11:25

Новая плитка, освещение и лавочки: в Житомире проведут капремонт площади Королёва

Вчера, 12:11:25 982 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новая плитка, освещение и лавочки: в Житомире проведут капремонт площади Королёва

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт площади имени С.П. Королёва.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 26,5 млн грн.

По условиям тендерной документации подрядчик должен положить новую плитку, обустроить лестницу и пандус, провести работы по водоотводу, установить новое освещение и видеонаблюдение, установить скамейки, урны, флагшток и провести озеленение.

Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года. Аукцион пройдет 22 ноября.

Напомним, проект капремонта площади Королёва стоил бюджету 530 тыс. гривен. Ранее «ЖЖ» показал, как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира.

Тэги: капремонт, Житомир, площадь Королева
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 23:30:24, Вчера [Материал]

До коле? Сколько можно вылизывать всю округу вокруг рабочих мест депутатов? Але!

Вы уже рядом ремонт конченный сделали возле к. Жовтень. Срезили деревья, посадили маленькие. Теперь выглядит все как пустырь плиточный. Поставили скамейки, и только несколько штук из них со спинками. Это какой жлоб пожадничал спинки для скамеек? Вот смотришь на тот ремонт, и все что видишь по сравнению с тем что было - просто пустота и безвкусица.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus