Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09 Ноября 2021    13:54:20
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 9 » 10:33:08

Под Житомиром легковушка въехала в грузовик: водитель в больнице, пассажир погиб. ФОТО

Сегодня, 10:33:08 499 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Под Житомиром легковушка въехала в грузовик: водитель в больнице, пассажир погиб. ФОТО
Ночью 9 ноября в пригороде Житомира столкнулись легковушка и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 125 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Березина.

В результате происшествия погиб 33-летний мужчина.
 
«По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Doblo, 41-летний житель г. Коростышева, двигаясь в направлении г. Житомира, столкнулся с попутным грузовиком КАМАЗ под управлением 53-летнего жителя г. Бердичева», - информирует полиция Житомирщины.



В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской больницы. Его пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия.

Предварительно, по информации, полученной от медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: полиция
Тэги: Житомир, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus