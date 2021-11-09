Под Житомиром легковушка въехала в грузовик: водитель в больнице, пассажир погиб. ФОТО

Ночью 9 ноября в пригороде Житомира столкнулись легковушка и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 125 км автодороги Киев-Чоп вблизи с. Березина.
В результате происшествия погиб 33-летний мужчина.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Doblo, 41-летний житель г. Коростышева, двигаясь в направлении г. Житомира, столкнулся с попутным грузовиком КАМАЗ под управлением 53-летнего жителя г. Бердичева», - информирует полиция Житомирщины
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В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Житомирской больницы. Его пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия.
Предварительно, по информации, полученной от медиков, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: полиция