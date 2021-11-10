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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 10 » 11:28:16

В центре Житомира на пешеходном переходе сбили женщину: она в больнице

Сегодня, 11:28:16 978 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира на пешеходном переходе сбили женщину: она в больнице

 Утром 10 ноября на перекрестке улиц Покровской и Грушевского в Житомире автомобиль сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали.

В момент ДТП на перекрестке не работал светофор, сообщает "Суспільне".

По словам пресс-офицера патрульной полиции Татьяны Носадчук, водитель автомобиля Fiat Scudo, двигаясь по нерегулируемому перекрестку улиц Покровской и Грушевского, наехал на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Женщину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – перелом таза.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователя.
Тэги: Житомир, дтп
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