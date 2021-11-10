В центре Житомира на пешеходном переходе сбили женщину: она в больнице

Утром 10 ноября на перекрестке улиц Покровской и Грушевского в Житомире автомобиль сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали.
В момент ДТП на перекрестке не работал светофор, сообщает "Суспільне
".
По словам пресс-офицера патрульной полиции Татьяны Носадчук, водитель автомобиля Fiat Scudo, двигаясь по нерегулируемому перекрестку улиц Покровской и Грушевского, наехал на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Женщину госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – перелом таза.
Патрульные обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователя.