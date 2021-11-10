Мост и три памятника в Житомире стали объектами культурного наследия

«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – архитектурно-художественная композиция «Герои не умирают», по виду – истории, типу – сооружение (произведение), расположенное: г. Житомир, фасад здания по адресу площадь имени С.П. Королева, 3/14», – говорится в распоряжении №616.



«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – памятный знак «Защитникам Украины в войне с российским агрессором», по виду – истории и монументального искусства, который расположен: г. Житомир, сквер – ул. Победы, 2», – говорится в распоряжении №618.



«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – памятник Олегу Ольжичу по виду – монументальное искусство, типом – сооружение (произведение), расположенное: г. Житомир, сквер на пересечении ул. Победы и ул. Ольжича», – говорится в распоряжении №615.