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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 10 » 13:35:08

Мост и три памятника в Житомире стали объектами культурного наследия

Сегодня, 13:35:08 649 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мост и три памятника в Житомире стали объектами культурного наследия

 В список объектов культурного наследия внесли пешеходный мост и три памятника в Житомире. Соответствующие распоряжения главы Житомирской ОГА обнародованы на сайте облгосадминистрации.

«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – подвесной пешеходный мост через г. Тетерев, по виду – науки и техники, типа – сооружение (произведение), расположенное: г. Житомир, парк им. Ю. Гагарина», – говорится в распоряжении председателя ОГА №617.

Также в объекты культурного наследия внесли памятник Героям Небесной сотни, Защитникам Украины и Олегу Ольжичу.

«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – архитектурно-художественная композиция «Герои не умирают», по виду – истории, типу – сооружение (произведение), расположенное: г. Житомир, фасад здания по адресу площадь имени С.П. Королева, 3/14», – говорится в распоряжении №616.

«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – памятный знак «Защитникам Украины в войне с российским агрессором», по виду – истории и монументального искусства, который расположен: г. Житомир, сквер – ул. Победы, 2», – говорится в распоряжении №618.

«Занести в Перечень объектов культурного наследия только что обнаруженный объект культурного наследия – памятник Олегу Ольжичу по виду – монументальное искусство, типом – сооружение (произведение), расположенное: г. Житомир, сквер на пересечении ул. Победы и ул. Ольжича», – говорится в распоряжении №615.






Тэги: памятник, мост, культурное наследие
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