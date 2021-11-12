Представители Потиевского лицея поздравили «Конгресс солидарности азербайджанцев Украины»

«Приятно, что в судьбе наших детей принимает участие и дружественный народ Азербайджана. Их подарки сделают шаг к осуществлению детских мечт, ведь сегодня есть необходимость развивать их способности, умения и т.д. Уважаемый глава "КСАУ" Мамедов Ильгар Гасан Ага оглы, примите слова искренней благодарности и пожелания здоровья, добра, согласия, благополучия от детей, родителей и учителей Коммунального учреждения Потиевского сельского совета "Потиевский лицей" и Потиевского сельского совета за вручение.



Спасибо за приглашение на благотворительное мероприятие, которое укрепляет дружбу двух братских народов: Украину и Азербайджан. Примите искренние поздравления по случаю Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной Войне и Дня Государственного флага Азербайджанской Республики.



Приятно осознавать, что есть в нашей стране люди, чьи сердца, намерения и действия направлены на создание добра, радости и веры в лучшее будущее. Желаем процветания и успехов в реализации новых проектов! Со своей стороны, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!», – отметила председатель Потиевского сельского совета Марина Плечко.