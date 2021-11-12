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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 12 » 14:28:25

Представители Потиевского лицея поздравили «Конгресс солидарности азербайджанцев Украины»   PR  

Сегодня, 14:28:56 141 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Представители Потиевского лицея поздравили «Конгресс солидарности азербайджанцев Украины»

 8 ноября при содействии «КОНГРЕССА СОЛИДАРНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ УКРАИНЫ», по случаю Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне (27.09.-08.11.2021), который отмечают 8 ноября и по случаю 9 ноября – Дня Государственного флага Азербайджанской Республики в Потиевском лицеи состоялось благотворительное мероприятие.

В рамках акции прошло вручение бытовой техники. Представители «КСАУ» передали для нужд учебного заведения швейную машинку, духовую печь и 50 литров краски.

«Наше заведение нуждалось в данной технике, потому что детки хотят развиваться, учиться швейному делу и кулинарным способностям. Краска же пойдет на покраску спортивной площадки. Мы благодарим наших гостей за такие замечательные подарки и поздравляем их с праздником!», – рассказала руководительница учебного заведения Наталья Белобровец.

Организаторы мероприятия отмечают – такие акции укрепляют дружбу двух братских народов: Украины и Азербайджана.

«Приятно, что в судьбе наших детей принимает участие и дружественный народ Азербайджана. Их подарки сделают шаг к осуществлению детских мечт, ведь сегодня есть необходимость развивать их способности, умения и т.д. Уважаемый глава "КСАУ" Мамедов Ильгар Гасан Ага оглы, примите слова искренней благодарности и пожелания здоровья, добра, согласия, благополучия от детей, родителей и учителей Коммунального учреждения Потиевского сельского совета "Потиевский лицей" и Потиевского сельского совета за вручение.

Спасибо за приглашение на благотворительное мероприятие, которое укрепляет дружбу двух братских народов: Украину и Азербайджан. Примите искренние поздравления по случаю Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной Войне и Дня Государственного флага Азербайджанской Республики.

Приятно осознавать, что есть в нашей стране люди, чьи сердца, намерения и действия направлены на создание добра, радости и веры в лучшее будущее. Желаем процветания и успехов в реализации новых проектов! Со своей стороны, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами!», – отметила председатель Потиевского сельского совета Марина Плечко.


Во время торжественной линейки дети поздравили гостей праздника и вручили праздничный каравай.
 

«Азербайджан вел войну XXI века как с военно-политической, так и морально-психологической точки зрения, писал новую страницу мировой военной истории. Эта история разворачивалась и писалась на наших глазах. Я благодарю детей, которые пришли сегодня поздравить нас с праздником, это важно для нас. Спасибо за теплые поздравления и за то, что готовились к нашей встрече. Мы добыли в борьбе суверенитет нашей страны и доказали всему миру, что наша армия, наш народ сильны и несокрушимы. Мы верим в то, что Украина также восстановит свою территориальную целостность» – обратился к собравшимся Ильгар Мамедов.



Также следует отметить, что во время мероприятия меценаты получили благодарность от учебного заведения и детей, за благотворительную помощь и вклад в развитие их учебного заведения.

Пресс-служба «КСАУ»

 





















Тэги: КСАУ
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