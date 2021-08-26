«Конгресс Солидарности Азербайджанцев Украины» принял участие в торжестве ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

Глава "Конгресса Солидарности Азербайджанцев Украины" Ильгар Мамедов принял участие в мероприятиях по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины, которые состоялись в Житомире в течение 23-24 августа.
В частности, 23 августа на площади Соборной на 50-метровую высоту торжественно подняли большой сине-желтый флаг, также состоялась церемония торжественного поднятия государственного флага Украины в честь погибших и умерших воинов АТО / ООС, возложение цветов на Смолянском военном кладбище, и открытие магистрата.
24 августа в Житомире состоялся торжественный парад и возложение цветов по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
В торжествах приняли участие: председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко, мэр города Житомира Сергей Сухомлин, мэр города Бердичева Сергей Орлюк, заместитель председателя областного совета Владимир Ширма, первый заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко, секретарь Житомирского городского совета Виктор Климинский, народные депутаты Украины, депутаты городского и областного советов, активисты, участники АТО, общественность и другие почетные гости.
Пресс-служба КСАУ