44-дневная война: историческая победа, торжество национальной воли и достоинства Азербайджана

8 ноября отмечают День Победы 44-дневной Отечественной войны Азербайджана и чтят память героев контрнаступательной операции «Железный кулак», начавшейся год назад в ответ на очередную провокацию Армении и положившей конец многолетней армянской оккупации исторических земель Азербайджана.
О тех событиях говорим в Житомире с председателем «Конгресса Солидарности Азербайджанцев Украины» Ильгаром Мамедовым, который резюмирует: «Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Великая Победа, одержанная под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, вписалась в нашу историю золотыми буквами».
Части Армении, дислоцированные на оккупированных землях Азербайджана, утром 27 сентября 2020 года начали очередной масштабных обстрел позиций азербайджанской армии и прифронтовых населенных пунктов. В результате интенсивного обстрела погибли мирные жители и военнослужащие, серьезно пострадала гражданская инфраструктура, что переполнило чашу терпения Азербайджана.
По приказу Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, азербайджанская армия начала контрнаступления по всему периметру фронта. Уже в первые дни были освобождены 6 сел и ряд стратегических высот, находившихся под оккупацией в течение нескольких десятков лет.
На протяжении Второй Карабахской Войны вооруженные силы Армении подвергли интенсивному обстрелу районы и города Азербайджана, расположенные не только на прифронтовых территориях, но и населенные города, которые были далеко от линии фронта. Но вся страна, весь Азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну: шаг за шагом наносили врагу сокрушительные поражения и отвоевывали собственные земли. Благодаря операции «Железный кулак» Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий. В целом, на поле боя были освобождены 5 крупных городов, 4 поселка и 286 сел. 8 ноября – День освобождения Шуши вошел в нашу историю как День Победы.
44-дневная Отечественная война продемонстрировала непоколебимое единство азербайджанцев мира, сплоченность нашего народа в «Железный кулак» во имя освобождения родных земель.
На протяжении всего конфликта Азербайджан ощущал твердую позицию по восстановлению суверенного права территориальной целостности и поддержку от таких стран как Украина, Израиль, Турция, Пакистан, не оставив шансов политике двойных стандартов.
Азербайджан вел войну XXI века как с военно-политической, так и морально-психологической точек зрения, вписал новую страницу в мировую военную историю. Эта история разворачивалась и писалась на наших глазах.
Взглянув на ход многочисленных конфликтов и войн по всему миру, мы увидим, что конечную точку ставит сильная сторона. Новейшим примером этого является 44-дневная Отечественная война азербайджанского народа за Карабах. За прошедшие годы мы набрались сил и раздавили врага железным кулаком. За 44 дня был положен конец тридцатилетней оккупации и несправедливости.
Под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанский народ написал славную страницу в истории – Победу в Отечественной войне. Мы будем помнить и беречь это всегда. Эту страницу истории забыть нельзя и ее должен знать весь мир.
В свою очередь «Конгресс Солидарности Азербайджанцев Украины» в городе Житомире разместил билборды и ситилайты с информацией об годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, чтобы горожане могли узнать о тех событиях, почтить память погибших и верить, что Украина, как и Азербайджан, сможет восстановить свою территориальную целостность и вернуть оккупированные территории. Билборды и ситилайты символично установлены на площади Победы, неподалеку от памятника защитникам Отечества и в других центральных районах города Житомира.