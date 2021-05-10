«Феномен Гейдара Алиева и его неизгладимый след в судьбе азербайджанского народа», - председатель «КСАУ» Ильгар Мамедов

Пресс-служба «КСАУ»





10 мая исполняется 98-летие со дня рождения великого государственного деятеля, выдающегося азербайджанца, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.Период руководства общенационального лидера Азербайджаном вписан в историческую память народа как эпоха Гейдара Алиева. Эта эпоха — одна из самых славных страниц развития Азербайджана.Это событие тесно связано с историей и судьбой страны, что заслуги Гейдара Алиева перед народом неоценимы. Великий лидер занимает достойное место в ряду государственных деятелей, способных в самые тяжелые моменты мобилизовать свой народ и вести его вперед. Своей незаменимой деятельностью во имя национальных интересов общенациональный лидер еще при жизни заслужил звание общенационального лидера.Великий лидер остается в сердце народа, его блестящие идеи освещают пути, ведущие в будущее, ведь его талант не вмещается во временные и пространственные рамки. Мышление Гейдара Алиева намного опережало его время, он готовил народ к совершенно иной жизни – независимости.Общенациональный лидер во время работы в органах безопасности и во время управления республикой служил только национальным интересам, вся его политическая деятельность была только во имя независимости и развития Азербайджана.Более подробно об деятельности великого лидера Гейдара Алиева нам рассказал председатель общественной организации «Конгресс Солидарности Азербайджанцев Украины» Ильгар Гасан Ага оглы Мамедов. Его общественная организация была создана в мае 2013 года в городе Житомире к 90-летнему юбилею общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева, под эгидой этого выдающегося человека.В 1969 году, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев начинал руководить страной, Азербайджан по всем показателям был одной из отстающих республик бывшего СССР. Сегодня же Азербайджан находится в одном ряду с самыми быстроразвивающимися странами не только СНГ, но и всего мира. Потому что Гейдар Алиев еще в то время обеспечил развитие, кадровый потенциал и экономическую инфраструктуру Азербайджана, чем были заложены основы независимого Азербайджана.Великий лидер Гейдар Алиев создал три универсальных наследия, обеспечивающих долгосрочность азербайджанской модели развития — национальную идеологию, национальную государственность и национальное государство. Каждого из них в отдельности хватило бы для завоевания статуса общенационального лидера. Но Гейдар Алиев являлся харизматичным лидером, политическим деятелем с богатым государственным опытом, поэтому комплексный подход к каждому вопросу был характерной чертой его деятельности.Современное независимое Азербайджанское государство было сформировано на фундаменте, созданном в первый период политического руководства Гейдара Алиева — в 1969—1982 годах. Великий лидер, работая как в Азербайджане, так и на высших руководящих должностях бывшего СССР, ставил заслон притязаниям армянских националистов на территории Азербайджана. Каждый раз, когда они поднимали головы, Гейдар Алиев занимал решительную, жесткую и непримиримую позицию против этой провокации.История свидетельствует, что именно после отстранения общенационального лидера в октябре 1987 года от высокого руководства армянские националисты начали осуществлять провокации против нашей республики и народа. Его отстранение от союзного руководства было первым этапом планов армян по аннексии и оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Потому что они были знакомы с феноменом Гейдара Алиева и хорошо знали, что без отстранения его от политического руководства не смогут добиться реализации своих коварных планов. А после этого они приступили к разного рода грязным методам — начиная от развала, созданного в Азербайджане сильного экономического потенциала, посягательства на чувство национального достоинства до привития пораженческих настроений.Азербайджан полностью потерял политический и экономический контроль над своей исконной территорией — Нагорным Карабахом. Вслед за этим, в 1990 году произошли «Кровавые январские события», началась открытая военная агрессия Армении против Азербайджана. Было осуществлено насильственное, зверское изгнание азербайджанцев с древних азербайджанских земель, считающихся территорией Армении.Ситуация усугублялась агрессией Армении. Летом 1993 г. в Азербайджане создалась реальная угроза гражданской войны. И в такой тяжелый период азербайджанский народ, проявив мудрость, призвал своего сына-спасителя Гейдара Алиева к политическому руководству.Зарубежные партнеры нашей страны открыто заявляют, что Гейдар Алиев государственную внешнеполитическую концепцию связал с укреплением роли Азербайджана как моста, соединяющего Восток с Западом, Север с Югом, разработал стратегию, заложившую основу модернизации в самой сбалансированной форме, связал глобальными тенденциями международного развития. Процесс модернизации в независимом Азербайджане начался в 1994 году с подписания «Контракта века» с международными нефтяными компаниями. Этот договор придал мощный импульс развитию национальной экономики, обогатил его качественно новыми оттенками.Создав современное государство, общенациональный лидер одновременно определил стратегию его развития, рассчитанную на годы вперед, опережая свою эпоху, точно определил стратегические задачи, стоящие перед Азербайджаном. Он видел Азербайджан важной стратегической площадкой и достойным экономическим партнером стран мирового сообщества.Гейдар Алиев являлся личностью планетарного масштаба, которого знали и уважали люди, политические деятели многих стран. А для азербайджанского народа он был личностью, указавшей верный путь, спасителем, созидателем, реформатором, словом, отцом нации.Гейдар Алиев своим политическим гением определил современное лицо Азербайджана и оставил неизгладимый след в судьбе азербайджанского народа. Определенная им политика независимого государства направлена на будущее народа и служит укреплению азербайджанской государственности. Этот политический курс, соответствующий новому раскладу глобализирующегося мира, порой оказывая на него влияние, идет по пути развития. Именно поэтому Азербайджан, наряду с тем, что может высказать свое слово в мировой политике, превращается в страну, способную решить проблемы и других государств. Прочной основой этому служит правовое, демократическое, независимое Азербайджанское государство с прагматичной внешней и внутренней политикой, определенной великим лидером. Сейчас его успешное дело продолжает мудрый Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который вел и ведет страну к новым победам. И в сентябре 2020 года началась антитеррористическая операция, освободительная война оккупированных территорий Нагорного Карабаха и в результате Азербайджан одержал в ноябре долгожданную победу.Также с 2015 года, уже 6 лет, в здании Житомирской областной государственной администрации и областного совета открылся и успешно функционирует культурный центр «Конгресса Солидарности Азербайджанцев Украины» в честь память Общенационального Лидера Гейдара Алиева.Наша организация каждый год чтит день рождение и День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, устраивает мероприятия, посвященные этим дням, рассказывая через СМИ украинскому обществу про легендарного государственного деятеля Азербайджана. В местных средствах массовой информации мы рассказываем о том, что период руководства великого лидера вписан в историческую память народа Азербайджана, как эпоха Гейдара Алиева. Этот Человек с большой буквы занимает достойное место в ряду государственных деятелей, способных в самые тяжелые моменты, мобилизовав свой народ, повести его за собой.Возглавляя организациюмы утверждаем и развиваем среди Азербайджанской диаспоры в Украине те принципы, которые являются основоположными для Великой партии «Ени Азербайджан» в которую я вступил еще с юношеских лет и уже более 20 лет являюсь ее членом. «Ени Азербайджан» играет большую роль во всестороннем развитии, процветании нашей Родины.