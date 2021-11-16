Житомирянин за «пьяный» погром в центре города заплатит 15 тысяч гривен

Суд вынес приговор житомирянину, который летом разобрал лавку в сквере на улице Ольжича. Об этом сообщил Городской информационный центр, камеры которого зафиксировали факт хулиганства.
"Утром 23 июня 2021 года на остановке общественного транспорта возле сквера имени Ольжича обвиняемый увидел деревянную лавочку на каменных опорах и стал нагло ее ломать. При этом мужчина не реагировал на замечания, а наоборот еще агрессивнее доламывал лавку", - говорится в сообщении.
В суде обвиняемый свою вину в хулиганстве не опровергал. Объяснил, что причиной такого поведения стала ссора с женой и алкогольное опьянения.
Суд признал обвиняемого виновным в хулиганстве и назначил наказание – 2 года ограничения свободы, но освободил от реального отбывания, установив испытательный срок – 1 год.
Также суд удовлетворил гражданский иск КП "Зеленбуд" о возмещении 15 738 грн материального ущерба.