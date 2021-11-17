Сборная Украины обыграла боснийцев и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу со счетом 2:0 в напряженном матче обыграла команду Боснии и Герцеговины в гостевом отборочном матче на Чемпионат мира 2022 года в Катаре.
В первом тайме счет не был открыт. Украинцы владели инициативой, но опасным ударам Руслана Малиновского, Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко немного не хватило точности. Также момент был у Романа Яремчука, но его удар с довольно близкого расстояния пришелся в голкипера.
У боснийцев по ходу тайма был один неплохой шанс, но Георгию Бущану не пришлось отбивать удар, так как мяч прошел мимо ворот.
А в конце тайма Украина едва не пропустила – Бущан перевел мяч в штангу после удара головой, после чего Илья Забарный успел подставить ногу и не позволить сопернику сыграть на добивании.
На 58-й минуте сборной Украины удалось выйти вперед – Виктор Цыганков накрутил соперника и прострелил, Ярмоленко замкнуть не удалось, но тут как тут оказался Зинченко, который с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
В середине тайма Украина нашла шанс в контратаке. Артем Довбик вышел один на один после паса Николая Шапаренко и переиграл вратаря.
Чуть позже Довбик мог оформить дубль, но попал в защитника, который стоял на линии ворот.
Босния и Герцеговина – Украина – 0:2
Плей-офф
Эта победа, а также результат матча Финляндии и Франции, позволили Украине со второго места выйти из группы и получить право побороться за путевку на Чемпионат мира в стыковых матчах плей-офф.
В раунде плей-офф 12 команд будут поделены на три группы, в каждой из которых сформируются по две пары. Победители полуфиналов сыграют в финалах, победители которых получат путевки на ЧМ-2022.
Среди потенциальных соперников Украины – Италия, Португалия, Швеция, Вельс и Шотландия. Россию на этом этапе разведут с Украиной.
Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября, а матчи пройдут в марте 2022 года.