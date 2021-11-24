Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24 Ноября 2021    18:53:56
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 24 » 11:25:56

Депутат РГА Житомирской области подозревается в уклонении от уплаты 26 млн грн налогов

Сегодня, 11:25:56 681 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутат РГА Житомирской области подозревается в уклонении от уплаты 26 млн грн налогов

 Правоохранители по факту неуплаты 26 млн грн налогов сообщили о подозрении руководителю предприятия, который является депутатом одного из районных советов Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
 

"Прокурор Офиса генерального прокурора по поручению первого заместителя генерального прокурора вручил письменное уведомление о подозрении директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, а также сообщено о подозрении бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.


По данным следствия, директор предприятия - ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.

Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Тэги: депутат, подозрение, налоги
Новости партнеров
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:25:53, Сегодня [Материал]

....В настоящее время решается вопрос....

вот именно решается, порешают как надо и забудут.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus