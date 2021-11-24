Депутат РГА Житомирской области подозревается в уклонении от уплаты 26 млн грн налогов

Правоохранители по факту неуплаты 26 млн грн налогов сообщили о подозрении руководителю предприятия, который является депутатом одного из районных советов Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора
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"Прокурор Офиса генерального прокурора по поручению первого заместителя генерального прокурора вручил письменное уведомление о подозрении директору общества, являющегося депутатом одного из районных советов Житомирской области, а также сообщено о подозрении бывшему финансовому директору этого предприятия по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор предприятия - ритейлера на рынке нефтепродуктов и экс-финансовый директор в течение января-декабря 2015 года во время розничной торговли нефтепродуктами по платежным картам, а также талонами через сеть АЗС уклонились от уплаты акцизного налога.
Это привело к непоступлению в бюджет более 26 млн грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.