Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 25.03.2021    02:36:18
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 24 » 17:32:14

Депутата Житомирского городского совета подозревают в растрате 1,5 млн грн – ГБР

Вчера, 17:32:14 820 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутата Житомирского городского совета подозревают в растрате 1,5 млн грн – ГБР

 Экс-директору коммунального предприятия Киевского областного совета, а ныне депутату Житомирского городского совета вручили подозрение в растрате 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2016-2018 годов гендиректор одного из КП Киевского областного совета разработал схему присвоения бюджетных средств, в которой участвовало Общество, зарегистрированное на его родственников. Он подписал фиктивные договоры о предоставлении информационных и консультационных услуг с указанным Обществом. Оплату за них экс-гендиректор осуществлял за счет средств, которые поступали от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих коммунальному предприятию. Впоследствии выплаченные деньги присваивались должностным лицом", - информирует ГБР.

Отмечается, что такие системные операции привели к недополучению государственным и местными бюджетами более 1,5 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Киевская городская прокуратура сообщила, что подозрение вручили бывшему руководителю КП "Киевская областная сельскохозяйственная брокерско-коммерческая фирма "Обрий". По информации opendatabot, предыдущим руководителем КП "Обрий" был Порядин Александр Сергеевич.

Эта информация подтверждается и на сайте Житомирского городского совета, где размещена биография Александра Порядина. Стоит добавить, что Порядин член фракции "Пропозиция". 



Тэги: ГБР, депутат, городской совет, подозрение
Новости партнеров
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 18:26:44, Вчера [Материал]

.....Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет....

Да ничего ему не грозит могу поспорить что не посадят.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus