Депутата Житомирского городского совета подозревают в растрате 1,5 млн грн – ГБР

Экс-директору коммунального предприятия Киевского областного совета, а ныне депутату Житомирского городского совета вручили подозрение в растрате 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР
.
"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2016-2018 годов гендиректор одного из КП Киевского областного совета разработал схему присвоения бюджетных средств, в которой участвовало Общество, зарегистрированное на его родственников. Он подписал фиктивные договоры о предоставлении информационных и консультационных услуг с указанным Обществом. Оплату за них экс-гендиректор осуществлял за счет средств, которые поступали от сдачи в субаренду помещений, принадлежащих коммунальному предприятию. Впоследствии выплаченные деньги присваивались должностным лицом"
, - информирует ГБР.
Отмечается, что такие системные операции привели к недополучению государственным и местными бюджетами более 1,5 млн грн.
Действия должностного лица квалифицированы по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно (ч. 2, ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Киевская городская прокуратура
сообщила, что подозрение вручили бывшему руководителю КП "Киевская областная сельскохозяйственная брокерско-коммерческая фирма "Обрий". По информации opendatabot
, предыдущим руководителем КП "Обрий" был Порядин Александр Сергеевич.
Эта информация подтверждается и на сайте Житомирского городского совета, где размещена биография Александра Порядина
. Стоит добавить, что Порядин член фракции "Пропозиция".