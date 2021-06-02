В столице будут судить депутата Житомирского горсовета за растрату 1,5 млн грн

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора коммунального предприятия Киевского областного совета по факту растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины). По версии обвинения, чиновник, который сейчас является депутатом Житомирского городского совета, находясь на должности руководителя КП, в период 2016-2018 годов заключил ряд договоров об оказании услуг с субъектами хозяйствования частного сектора. в то же время, досудебным расследованием установлено, что услуги по указанным договорам фактически предоставлялись, а средства перечислялись на счета родственников депутата местного совета", - сообщает прокуратура.