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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Июнь » 2 » 09:56:27

В столице будут судить депутата Житомирского горсовета за растрату 1,5 млн грн

Сегодня, 09:56:27 792 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В столице будут судить депутата Житомирского горсовета за растрату 1,5 млн грн

 Депутат Житомирского городского совета предстанет перед судом за растрату имущества на 1,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
 

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора коммунального предприятия Киевского областного совета по факту растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины). По версии обвинения, чиновник, который сейчас является депутатом Житомирского городского совета, находясь на должности руководителя КП, в период 2016-2018 годов заключил ряд договоров об оказании услуг с субъектами хозяйствования частного сектора. в то же время, досудебным расследованием установлено, что услуги по указанным договорам фактически предоставлялись, а средства перечислялись на счета родственников депутата местного совета", - сообщает прокуратура.


Стороной обвинения задокументировано более 50 эпизодов противоправной деятельности, которыми причинен ущерб на сумму более 1,5 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Журнал Житомира" выяснил, что в растрате обвиняют депутата Житомирского городского совета Александра Порядина. Стоит добавить, что Порядин член фракции "Пропозиция". 
Тэги: депутат, растрата, суд, городской совет
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