Житомирский суд неожиданно отпустил на свободу единственного осужденного за госизмену депутата Крыма

Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша. Ранее его приговорили к 12 годам заключения.

Освобождение Ганыша: что известно

Суд освободил Ганыша от отбывания наказания своим постановлением от 1 октября. Согласно тексту документа, адвокат бывшего крымского депутата просил освободить его из-за выявления тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора. Соответствующую информацию можно просмотреть в реестре судебных решений.

Приняв во внимание все доказательства, суд удовлетворил ходатайство защитника. Он пришел к выводу, что Ганыш болеет тяжелой болезнью, и это препятствует ему отбывать наказание. В то же время эта болезнь входит в перечень тех, по которым можно подавать в суд материалы об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

Ганыш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суду предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".

Интересный момент

Как пишут "РБК-Украина" и "Украинская правда" со ссылкой на источники, суд вынес решение, используя медицинскую справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы. Однако такое заключение должна подавать специальная тюремная комиссия.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с представителями прокуратуры Автономной Республики Крыма для подтверждения этой информации.

Реакция прокуратуры на увольнение Ганыша

Там отметили, что Ганыша только в сентябре этого года отправили в колонию в Житомирской области для отбывания наказания.

Житомирская областная прокуратура уже подала апелляцию на решение суда об увольнении Ганыша.

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