Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. 13 лет тюрьмы: полковника ВСУ из Житомира признали виновным в государственной измене - 8 Апреля 2020