Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 08.04.2020    16:29:48
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 8 » 11:01:57

13 лет тюрьмы: полковника ВСУ из Житомира признали виновным в государственной измене

Сегодня, 11:15:57 1132 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
13 лет тюрьмы: полковника ВСУ из Житомира признали виновным в государственной измене

 Шевченковский районный суд Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы житомирянина, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.

"Установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе", – информирует Офис генерального прокурора.

Отмечается, что это подразделение "ДНР" было создано и контролировалось должностными лицами Вооруженных сил России, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области.

Как заявляет Офис генпрокурора, в суде доказано, что полковник собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.

Безъязыкову назначили наказание – 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

Как сообщал "Журнал Житомира", полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков был задержан по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Иван Безъязыков родился в 1971 году в Житомире. Служил в составе 8-го армейского корпуса на должности начальника разведки, 16 августа 2014 года во время выполнения задания под Степановкой он попал в плен к боевикам и лишь 5 июля 2016 года его смогли освободить. По информации СБУ, освобожденный из плена житомирский полковник Иван Безъязыков сотрудничал с разведывательными структурами боевиков и неоднократно выезжал в Российскую Федерацию.
Тэги: госизмена, суд, Безъязыков, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus