Шевченковский районный суд Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы житомирянина, полковника ВСУ Ивана Безъязыкова.
"Установлено, что военнослужащий, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе"
, – информирует Офис генерального прокурора
.
Отмечается, что это подразделение "ДНР" было создано и контролировалось должностными лицами Вооруженных сил России, ФСБ РФ и представителями власти страны-оккупанта на неподконтрольной территории Донецкой области.
Как заявляет Офис генпрокурора, в суде доказано, что полковник собирал разведывательную информацию о передвижениях сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, допросах других пленных украинских военнослужащих и исполнял еще ряд преступных функций. Он действовал умышленно и осознавал, что такая деятельность нанесет ущерб государственной безопасности Украины.
Безъязыкову назначили наказание – 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.
Как сообщал "Журнал Житомира
", полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков был задержан
по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Иван Безъязыков родился в 1971 году в Житомире. Служил в составе 8-го армейского корпуса на должности начальника разведки, 16 августа 2014 года во время выполнения задания под Степановкой он попал в плен к боевикам и лишь 5 июля 2016 года его смогли освободить
. По информации СБУ, освобожденный из плена житомирский полковник Иван Безъязыков сотрудничал
с разведывательными структурами боевиков и неоднократно выезжал в Российскую Федерацию.
13 лет тюрьмы: полковника ВСУ из Житомира признали виновным в государственной измене