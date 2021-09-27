В Житомире будут судить депутата, который нанес окружающей среде ущерб на 50 млн грн

В Житомире будут судить депутата районного совета, который загрязнил бытовыми отходами землю и вырубил деревья, нанеся окружающей среде ущерб на более 50 млн грн. Об этом сообщили в областной прокуратуре
.
"Депутат районного совета - директор частного предприятия, в течение февраля-марта 2019 года организовал вывоз и складирование мусора на самовольно занятом земельном участке вблизи полигона твердых бытовых отходов, в пределах населенного пункта с. Олиевка Житомирского района. К тому же, на участке земли коммунальной собственности с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства, не имея соответствующего разрешения, снял плодородный слой почвы на площади более 0,2 га", - информирует прокуратура.
Отмечается, что в течение марта-июня 2019 года директор предприятия продолжил свою незаконную деятельность уже на прибрежных защитных полосах реки Крошенка и ее притоки.
"Подозреваемый загрязнил строительными отходами берега водоемов общей площадью почти 0,2 га. Кроме этого, "хозяйственнику" инкриминируется незаконная вырубка 89 деревьев породы сосна на территории Олиевского сельского совета", - добавили в прокуратуре.
Житомирской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт (ч. 2 ст. 239, ч. 1 ст. 246 УК Украины).
Причиненный государственным интересам и окружающей среде ущерб оценили в сумму 50,7 млн грн. Окружной прокуратурой заявлен иск о взыскании с директора частного предприятия указанной суммы. Суд наложил арест на имущество подозреваемого.
Вероятно, речь идет о бывшем депутате Житомирского городского совета (Оппозиционный блок), а ныне депутате Житомирского райсовета Владимире Тычине
, предприятие которого (ЧП "ВЖРЕП №4"
) занималось вывозом твердых бытовых отходов.