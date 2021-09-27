В Житомире будут судить депутата, который нанес окружающей среде ущерб на 50 млн грн

"Депутат районного совета - директор частного предприятия, в течение февраля-марта 2019 года организовал вывоз и складирование мусора на самовольно занятом земельном участке вблизи полигона твердых бытовых отходов, в пределах населенного пункта с. Олиевка Житомирского района. К тому же, на участке земли коммунальной собственности с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства, не имея соответствующего разрешения, снял плодородный слой почвы на площади более 0,2 га", - информирует прокуратура.