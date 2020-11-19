Освобождение экс-депутата Крыма: житомирские прокуроры не успели подать апелляцию на решение суда

Прокуратура Житомирской области не успела подать ходатайство на обжалование постановления суда, которым из-за болезни был освобожден от отбывания наказания осужденный за госизмену крымский экс-депутат Василий Ганыш.
Об этом сообщает Бюро судебной информации
(проект Центра журналистских расследований).
"Судья Богунского районного суда Житомира София Костенко 1 октября 2020 года освободила от отбывания наказания осужденного за государственную измену бывшего депутата ВР Крыма Василия Ганыша по состоянию здоровья. Прокуроры Житомирской областной прокуратуры могли обжаловать решение в течение 7 дней. Однако апелляционная жалоба не была подана. Поэтому решение вступило в законную силу 9 октября", - говорится в сообщении.
Житомирский апелляционный суд 11 ноября отклонил ходатайство
о восстановлении срока на апелляционное обжалование, поданное первым заместителем Житомирской областной прокуратуры Олегом Мостыховским.
Прокуратура может обжаловать постановление в Кассационном уголовном суде Верховного Суда в течение трех месяцев.
Госизмена Ганыша: что нужно знать
- 28 апреля 2015 года Ганыша задержали украинские правоохранители при выезде из Крыма. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Генпрокуратура объявила ему подозрение в совершении государственной измены.
- В ноябре 2018 года Днепровский райсуд Киева приговорил Ганыша до 12 лет заключения за то, что тот способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную "Конституцию Крыма".
- Сам осужденный отрицал вину. Ганыш утверждал, что всегда придерживался проукраинских взглядов и был единственным депутатом Верховного Совета Крыма, который проголосовал против проведения "референдума".
- Суд также расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых "выборах" в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года. Экс-депутат также был обязан выплатить 5 789 гривен судебных расходов.
- Сам Ганыш утверждал, что не голосовал за "конституцию", но подтвердил, что баллотировался на местных "выборах" 2014 года. Ганыш также рассказывал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.
Василий Ганыш. Фото: Ґрати