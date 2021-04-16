Житомирского депутата за нарушение законов лишили свидетельства нотариуса: прокуратура открыло дело

Житомирского нотариуса за нарушение законов лишили права заниматься деятельностью. Прокуратура начала уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства
.
"Житомирской окружной прокуратурой, по результатам мониторинга из открытых источников государственных учреждений и интернет-изданий, 14.04.2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно злоупотребления нотариусом своими полномочиями при совершении нотариальных действий, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, государственным интересам и интересам физических лиц, по ч. 1 ст. 365-2 УК Украины"
, - говорится в сообщении.
Установлено, что Министерством юстиции Украины аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью частного нотариуса Житомирского городского нотариального округа.
"Основанием для этого стали неоднократные нарушения нотариусом законов при совершении нотариальных действий, что нанесло ущерб интересам государства, юридическим и физическим лицам. Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования направлены в Житомирское районное управление полиции", - добавили в прокуратуре.
Как сообщает сайт "Наші гроші
" со ссылкой на руководителя департамента нотариата и государственной регистрации Дмитрия Кирилюка, Высшая квалификационная комиссия нотариата (ВККН) лишила свидетельства частного нотариуса Житомирского городского нотариального округа Олега Горая
.
Отмечается, что Горай был лишен свидетельства в феврале этого года и сейчас судится по этому поводу с Минюстом.
"Горай Олег Станиславович, частный нотариус Житомирского городского нотариального округа. По данным Дмитрия Кирилюка, Горай совершил более 115 тыс. исполнительных надписей в прошлом году. Исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о принудительном взыскании с должника в пользу кредитора денег или передачи, или возврата имущества кредитору, совершенное на документах, которые подтверждают обязательства должника. По данным "Наші гроші", которые мы собрали в вот эту эксель-таблицу, почти 1 тыс. исполнительных надписей Горая оспаривается в судах. Во многих случаях Горай удостоверял исполнительные надписи на кредитных договорах, что запрещено законом, а также удостоверял надписи на договорах, оформленных по краденым документам или в отношении людей, которые вообще не брали кредиты, о чем "Наші гроші" подробнее опишут в отдельном тексте ближайшее время. Горай уже начал судиться с Министерством юстиции. Впрочем, из реестра нотариусов Горая уже убрали, доступа к реестрам прав и юрлиц он не имеет", - пишет издание.
Напомним, Олег Горай был депутатом Житомирского городского совета (2010-2015 гг.) от ВО "Батькивщина". Пол года был руководителем территориального управления юстиции в Житомирской области. На местных выборах 2020 года Олег Горай был избран депутатом Житомирского городского совета
от партии "Европейская Солидарность".