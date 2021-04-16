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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 16 » 11:31:36

Житомирского депутата за нарушение законов лишили свидетельства нотариуса: прокуратура открыло дело

Сегодня, 11:46:36 687 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирского депутата за нарушение законов лишили свидетельства нотариуса: прокуратура открыло дело

 Житомирского нотариуса за нарушение законов лишили права заниматься деятельностью. Прокуратура начала уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Житомирской окружной прокуратурой, по результатам мониторинга из открытых источников государственных учреждений и интернет-изданий, 14.04.2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения относительно злоупотребления нотариусом своими полномочиями при совершении нотариальных действий, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, государственным интересам и интересам физических лиц, по ч. 1 ст. 365-2 УК Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что Министерством юстиции Украины аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью частного нотариуса Житомирского городского нотариального округа.
 

"Основанием для этого стали неоднократные нарушения нотариусом законов при совершении нотариальных действий, что нанесло ущерб интересам государства, юридическим и физическим лицам. Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования направлены в Житомирское районное управление полиции", - добавили в прокуратуре.


Как сообщает сайт "Наші гроші" со ссылкой на руководителя департамента нотариата и государственной регистрации Дмитрия Кирилюка, Высшая квалификационная комиссия нотариата (ВККН) лишила свидетельства частного нотариуса Житомирского городского нотариального округа Олега Горая.

Отмечается, что Горай был лишен свидетельства в феврале этого года и сейчас судится по этому поводу с Минюстом.
 

"Горай Олег Станиславович, частный нотариус Житомирского городского нотариального округа. По данным Дмитрия Кирилюка, Горай совершил более 115 тыс. исполнительных надписей в прошлом году. Исполнительная надпись - это распоряжение нотариуса о принудительном взыскании с должника в пользу кредитора денег или передачи, или возврата имущества кредитору, совершенное на документах, которые подтверждают обязательства должника. По данным "Наші гроші", которые мы собрали в вот эту эксель-таблицу, почти 1 тыс. исполнительных надписей Горая оспаривается в судах. Во многих случаях Горай удостоверял исполнительные надписи на кредитных договорах, что запрещено законом, а также удостоверял надписи на договорах, оформленных по краденым документам или в отношении людей, которые вообще не брали кредиты, о чем "Наші гроші" подробнее опишут в отдельном тексте ближайшее время. Горай уже начал судиться с Министерством юстиции. Впрочем, из реестра нотариусов Горая уже убрали, доступа к реестрам прав и юрлиц он не имеет", - пишет издание.


Напомним, Олег Горай был депутатом Житомирского городского совета (2010-2015 гг.) от ВО "Батькивщина". Пол года был руководителем территориального управления юстиции в Житомирской области. На местных выборах 2020 года Олег Горай был избран депутатом Житомирского городского совета от партии "Европейская Солидарность".

Тэги: депутат, городской совет, нотариус, прокуратура
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Комментариев: 1
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:50:05, Сегодня [Материал]

Порохоботи мають волати про політичне переслідування)
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