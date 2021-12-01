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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 1 » 17:28:46

УЗ запускает «Лыжный экспресс»: поезд будет делать остановку в Житомирской области

Вчера, 17:28:46 2389 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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УЗ запускает «Лыжный экспресс»: поезд будет делать остановку в Житомирской области

 «Укрзалізниця» назначает курсирование поезда Интерсити+ «Лыжный экспресс» сообщением Киев – Славское. Поезд будет делать остановку в Житомирской области.

По информации УЗ, поезд №745/746 будет курсировать 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Он будет отправляться из Коростеня в 07:36 и прибывать в конечный пункт в 13:54.

В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коростень в 22:17.

Стоимость билетов: 554 грн – сидячий второго класса и 746 грн – сидячий первого класса.

Билеты можно купить на сайте booking.uz.gov.ua или с помощью чат-ботов УЗ в мессенджерах.

Тэги: Славское, Житомирская область, курорт, поезд
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