УЗ запускает «Лыжный экспресс»: поезд будет делать остановку в Житомирской области

«Укрзалізниця» назначает курсирование поезда Интерсити+ «Лыжный экспресс» сообщением Киев – Славское. Поезд будет делать остановку в Житомирской области.
По информации УЗ
, поезд №745/746 будет курсировать 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.
На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
Он будет отправляться из Коростеня в 07:36 и прибывать в конечный пункт в 13:54.
В обратном направлении, со станции Славское, поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Коростень в 22:17.
Стоимость билетов: 554 грн – сидячий второго класса и 746 грн – сидячий первого класса.
Билеты можно купить на сайте booking.uz.gov.ua
или с помощью чат-ботов УЗ в мессенджерах.