В селе под Житомиром маршрутка сбила женщину: она погибла на месте

В Житомирском районе маршрутка насмерть сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около 19:00 в с. Дениши. Об этом сообщила полиция Житомирской области
.
"Предварительно, 58-летний водитель микроавтобуса Рута, двигаясь в направлении с. Михайловки, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница.
"В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины"
, - добавили в полиции.