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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 3 » 10:42:01

В селе под Житомиром маршрутка сбила женщину: она погибла на месте

Сегодня, 10:42:01 909 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром маршрутка сбила женщину: она погибла на месте

 В Житомирском районе маршрутка насмерть сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 декабря около 19:00 в с. Дениши. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

"Предварительно, 58-летний водитель микроавтобуса Рута, двигаясь в направлении с. Михайловки, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница.

"В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - добавили в полиции.
Тэги: дтп, Житомирский район
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