Депутат від «Нашого краю» виділив 100 тис. грн на ремонт дороги на Житомирщині

В Миропільській громаді на Житомирщині розпочався ремонт дороги, якою курсує шкільний автобус. Кошти на ремонтні роботи виділив депутат Житомирської обласної ради від «Нашого краю» Ігор Ходак.
За фінансової підтримки Ігоря Ходака розпочали ремонт дороги «Миропіль - Мала Козара» протяжністю 4,8 км. Для громади це є важливими змінами, оскільки саме цією дорогою щоденно курсує шкільний автобус, крім того, нею люди добираються в центр громади, де розташовані усі соціальні установи.
Ігор Ходак постійно допомагає громадам області ремонтувати дороги, оскільки переконаний: якісне дорожнє покриття – це, перш за все, безпека та комфорт.
Пресслужба політичної партії «Наш край»