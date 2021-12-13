Сезон охоты: в Житомирской области рейдовые группы обнаружили более 50 нарушений

На территории Житомирской области созданы и в дни, разрешенные для охоты, работают около полусотни рейдовых групп. В их состав входят полицейские, экологи и егеря. 12 декабря во время очередного рейда полицейские изъяли у двух граждан незарегистрированные охотничьи ружья.
"12 декабря в лесу близ с. Рудня Коростенского района рейдовая группа обнаружила двух мужчин с оружием. Во время его проверки выяснилось, что ружья не зарегистрированы в установленном законом порядке"
, - сообщили в полиции
.
Нарушителями оказались 24-летний житель с. Покровское и 35-летний житель с. Рудня. Оружие было изъято, назначено экспертное исследование.
Предварительно, указанное правонарушение имеет признаки ст. 190 (Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия), что влечет ответственность в виде штрафа.
В полиции добавили, что с начала сезона охоты выявлено 33 факта нарушений оборота охотничьего огнестрельного оружия и оформлены соответствующие админматериалы (ст. 190, 192 КУоАП), а также пресечено 54 нарушения правил охоты (ст. 85 КУоАП).