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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 22 » 13:48:14

В Житомирской областной больнице для чернобыльцев открыли новое отделение

Сегодня, 13:48:14 207 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской областной больнице для чернобыльцев открыли новое отделение

 В Житомире на базе поликлиники областной больницы им. Гербачевского открыли новое амбулаторное отделение. Оно будет специализироваться на предоставлении медицинской помощи пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС. Об этом сообщает областной совет.

Записаться на консультацию в отделение можно дистанционно с помощью сервиса «Поликлиника без очередей». Посетителям не нужно обращаться в регистратуру поликлиники, а сразу проходить непосредственно в отделение.

В открытом подразделении «чернобыльцы» будут иметь возможность получить всестороннее обследование, консультироваться у специалистов более 40 врачебных специальностей, по желанию проходить профилактические осмотры и т.д.



Планируется обеспечить отделение санитарным автомобилем, чтобы при необходимости доставлять «чернобыльцев» на консультацию или после окончания лечения в стационаре возвращать домой или перенаправлять по медицинским показаниям в ведущие клиники научно-исследовательских институтов в Киеве.

«Специалисты отделения готовы по необходимости на заказ территориальных лечебно-профилактических учреждений и территориальных объединенных громад выезжать в населенные пункты с компактным проживанием «чернобыльцев», в первую очередь, в северных районах области, проводить консультации на местах отсутствующих специалистов и современные исследования», - добавили в облсовете.

Фото: облсовет
Тэги: поликлиника, чернобыльцы, лечение, отделение
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