В Житомирской областной больнице для чернобыльцев открыли новое отделение

В Житомире на базе поликлиники областной больницы им. Гербачевского открыли новое амбулаторное отделение. Оно будет специализироваться на предоставлении медицинской помощи пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС. Об этом сообщает областной совет
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Записаться на консультацию в отделение можно дистанционно с помощью сервиса «Поликлиника без очередей». Посетителям не нужно обращаться в регистратуру поликлиники, а сразу проходить непосредственно в отделение.
В открытом подразделении «чернобыльцы» будут иметь возможность получить всестороннее обследование, консультироваться у специалистов более 40 врачебных специальностей, по желанию проходить профилактические осмотры и т.д.
Планируется обеспечить отделение санитарным автомобилем, чтобы при необходимости доставлять «чернобыльцев» на консультацию или после окончания лечения в стационаре возвращать домой или перенаправлять по медицинским показаниям в ведущие клиники научно-исследовательских институтов в Киеве.
«Специалисты отделения готовы по необходимости на заказ территориальных лечебно-профилактических учреждений и территориальных объединенных громад выезжать в населенные пункты с компактным проживанием «чернобыльцев», в первую очередь, в северных районах области, проводить консультации на местах отсутствующих специалистов и современные исследования»
, - добавили в облсовете.
Фото: облсовет