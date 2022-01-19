Поваленные деревья и сорванные крыши: на Житомирщине ликвидируют последствия непогоды

В Житомирской области спасатели ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер валил деревья на дороги и срывал крыши со зданий.
Об этом сообщает
на своем сайте управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"18 января в 10:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в уборке поваленных порывами ветра деревьев на автодороге между селами Старые и Новые Воробьи Малинской территориальной громады Коростенского района"
, - говорится в сообщении.
С помощью специального автомобиля и бензопилы специалисты ГСЧС на отрезке автодороги протяженностью 7 км разрезали и убрали на обочину 8 поваленных деревьев.
Также в Житомире и в пгт Червоное бойцы ГСЧС убирали и чинили поврежденные сильным ветром крыши домов.
Напомним, 18 января сильный ветер повалил
в центре Житомира большую елку.