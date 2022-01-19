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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 19 » 12:50:46

Поваленные деревья и сорванные крыши: на Житомирщине ликвидируют последствия непогоды

Сегодня, 12:50:20 418 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поваленные деревья и сорванные крыши: на Житомирщине ликвидируют последствия непогоды

 В Житомирской области спасатели ликвидируют последствия непогоды. Сильный ветер валил деревья на дороги и срывал крыши со зданий.

Об этом сообщает на своем сайте управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"18 января в 10:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в уборке поваленных порывами ветра деревьев на автодороге между селами Старые и Новые Воробьи Малинской территориальной громады Коростенского района", - говорится в сообщении.

С помощью специального автомобиля и бензопилы специалисты ГСЧС на отрезке автодороги протяженностью 7 км разрезали и убрали на обочину 8 поваленных деревьев.

Также в Житомире и в пгт Червоное бойцы ГСЧС убирали и чинили поврежденные сильным ветром крыши домов.

Напомним, 18 января сильный ветер повалил в центре Житомира большую елку.
Тэги: Житомирщина, сильный ветер, непогода
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