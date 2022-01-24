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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 24 » 16:53:59

Областную детскую больницу ждет масштабная реконструкция: ОГА объявила тендеры

Сегодня, 16:53:59 201 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Областную детскую больницу ждет масштабная реконструкция: ОГА объявила тендеры

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил два тендера на реконструкцию областной детской больницы в Станишовке.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупок составляет 575,9 млн грн и 213,7 млн грн.





В техническом задании указано, что реконструкцию будут выполнять в 5 очередей. 

В корпусах больницы планируется: замена окон, дверей; ремонт пола, стен и потолка; утепление перекрытий; замена системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения; установка системы противопожарной защиты; установка новых лифтов и другие работы.

Тендерные предложения принимаются до 19 и 21 февраля. Аукционы состоятся 28 марта.

Провести все работы в больнице победитель тендера должен до конца 2023 года.





Тэги: детская больница, реконструкция, тендер
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