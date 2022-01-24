Областную детскую больницу ждет масштабная реконструкция: ОГА объявила тендеры

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил два тендера на реконструкцию областной детской больницы в Станишовке.
Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупок составляет 575,9 млн грн
и 213,7 млн грн
.
В техническом задании указано, что реконструкцию будут выполнять в 5 очередей.
В корпусах больницы планируется: замена окон, дверей; ремонт пола, стен и потолка; утепление перекрытий; замена системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения; установка системы противопожарной защиты; установка новых лифтов и другие работы.
Тендерные предложения принимаются до 19 и 21 февраля. Аукционы состоятся 28 марта.
Провести все работы в больнице победитель тендера должен до конца 2023 года.