На улице Покровской прорвало водопровод. Общественный транспорт будет курсировать в объезд

В Житомире из-за аварии на водопроводе ограничат движение транспорта по улице Покровской. Общественный транспорт будет курсировать в объезд.
Об этом утром 7 февраля сообщил
Житомирский городской совет.
"С 10:00 07.02.2022 движение общественного транспорта по улице Покровская временно приостанавливается. Связано это с аварией на водопроводе КП "Житомирводоканал" по адресу: Покровская, 48"
, - говорится в сообщении.
Троллейбусы будут курсировать в направлении микрорайона Крошня по ул. Восточной и просп. Независимости.