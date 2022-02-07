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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 7 » 09:31:34

На улице Покровской прорвало водопровод. Общественный транспорт будет курсировать в объезд

Вчера, 09:31:34 1999 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Покровской прорвало водопровод. Общественный транспорт будет курсировать в объезд

 В Житомире из-за аварии на водопроводе ограничат движение транспорта по улице Покровской. Общественный транспорт будет курсировать в объезд.

Об этом утром 7 февраля сообщил Житомирский городской совет.

"С 10:00 07.02.2022 движение общественного транспорта по улице Покровская временно приостанавливается. Связано это с аварией на водопроводе КП "Житомирводоканал" по адресу: Покровская, 48", - говорится в сообщении.

Троллейбусы будут курсировать в направлении микрорайона Крошня по ул. Восточной и просп. Независимости.
Тэги: авария, общественный транспорт, Житомир
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Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 14:42:45, Вчера [Материал]

а подробнее, про автобусы...
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