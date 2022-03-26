Какие документы нужны для переезда в Турцию. Полезные советы

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Для въезда в Турцию нам нужен только заграничный паспорт, а также сертификат о вакцинации от коронавируса. Принимаются европейские препараты, но прививку нужно сделать как минимум за две недели до пересечения границы.

Альтернатива — ПЦР‑тест (действителен 72 часа, на английском), справка о перенесённом в течение полугода COVID‑19 или анализ на антиген (действителен 48 часов, на английском). Для детей до 12 лет тесты, справки и прививки не требуются.

Также в течение 72 часов перед въездом нужно зайти на сайт турецкого Минздрава и заполнить анкету (есть версии на турецком и английском). После этого система сгенерирует HES‑код: его нужно показать на стойке регистрации в аэропорту, а также предъявлять для входа в торговых центрах, кинотеатрах, ресторанах и других общественных местах. Хранить код и данные о вакцинации можно в приложении Hayat Eve Sığar.

Граждане Украины и России могут провести в Турции без визы до 60 дней подряд. При этом пребывать на территории страны разрешается не более 90 дней каждые полгода.

Если вы понимаете, что хотите находиться в стране больше времени, можно подать документы для получения вида на жительство (ВНЖ, или икамет). Услуга доступна онлайн, и, по местным законам, как только вы подаёте заявление, ваше пребывание становится легальным, даже если «безвизовые» сроки уже прошли.

Оснований для получения ВНЖ достаточно много. Самые простые варианты — договор аренды жилья на полгода‑год или более, поручительство от гражданина Турции, заверенное нотариально. Покупка недвижимости или открытие бизнеса дороже, студенческий или гуманитарный ВНЖ подойдёт не всем.

Но переехавшие в страну отмечают, что для оформления документов имеет смысл сразу обращаться в агентство. Там помогут заполнить анкеты, выбрать страховку, нотариально заверить бумаги и записаться на подачу документов. Услуги агентства стоят от 50–100 долларов, но так как спрос сейчас высокий, растёт и цена.

Дорога

Проще всего добраться в Турцию самолётом. Цены на билеты в Анталью стартуют от 400 евро. В Стамбул с короткой пересадкой в Анталье — немногим дороже, прямые рейсы — от 500 евро.

Но, планируя бюджет, россиянам нужно ещё учитывать, что с каждым днём всё меньше авиа компаний готовы работать в России. Поэтому, если брать билеты заранее, можно сэкономить, но и риск отмены рейса повышается.

Язык турецкий или английский

Официальный язык страны — турецкий. Но благодаря развитию туризма многие жители крупных городов говорят по‑русски и по‑английски. Найти специалистов, которые вас поймут без переводчика, чаще всего не проблема.

Сложности могут возникнуть только в отдалённых районах и небольших городах. Впрочем, если планируете остаться хотя бы на несколько месяцев, выучить язык на уровне «могу объясниться в магазине и кафе» точно стоит — это очень облегчает коммуникацию.

Деньги - турецкие лиры

Официальная валюта страны — турецкая лира. 100 лир — это 6,71 доллара США по актуальному курсу.

В крупных городах и на курортах также принимают доллары и евро. Обменять рубли сейчас сложно — или, по крайней мере, невыгодно.

Проблемы для россиян Расплатиться Visa и Mastercard, оформленными в России, с 10 марта нельзя. С системой UnionPay здесь также практически не работают.

Но если у вас есть карта «Мир», имеет смысл попробовать. Обслуживанием таких карт в Турции занимаются государственные банки Vakıf Bank, Ziraat Bankası и частный Iş Bankası. В их банкоматах и терминалах «Мир», скорее всего, будет работать.

По возможности счёт в банке, к которому будет привязана карта, лучше открывать сразу в турецких лирах — это поможет избежать двойной конвертации и сэкономить на комиссиях. Такая услуга есть, например, у «Тинькофф».

Оформить местную банковскую карту без ВНЖ Турции будет сложно. Легальный путь — обратиться в налоговую инспекцию и получить местный аналог ИНН — Vergi Numarası. Услуга бесплатная, но так как за последние дни заявок всё больше, это может затянуться.

Получившим ВНЖ карты открывают во многих крупных банках. Но необходимо иметь с собой официальную регистрацию по конкретному адресу в Турции. По отзывам в тематических чатах, проще всего обращаться в Deniz Bank, Kuveyt Türk и Ziraat Bankasi — эти организации лояльнее относятся к иностранцам.

Жильё в Стамбуле и Анталии

Снять квартиру или апартаменты на первое время можно на Airbnb. Booking.com внутри страны не работает.

Цены на аренду комнат в Стамбуле и Анталье стартуют от 20 евро за ночь. За 30 евро в сутки можно найти квартиру‑студию, а полноценные двухкомнатные апартаменты обычно стоят от 50 евро.

В некурортных районах можно снять жильё значительно дешевле. Но спрос сейчас очень вырос, так что ситуация меняется с каждым днём — и не в пользу тех, кто решил переехать.

Для более длительного проживания стоит искать варианты на сайте Sahibinden. Если у вас не турецкий IP‑адрес, придётся пройти регистрацию: нужен только имейл, на который отправят код подтверждения.

Цены на двухкомнатную квартиру или евродвушку (спальня + кухня‑гостиная) в Стамбуле стартуют от 5 500–6 000 турецких лир (370–400 долларов США) в месяц. Коммунальные услуги в жилом комплексе комфорт‑класса в среднем обойдутся дополнительно в 200 долларов в месяц.

Учитывайте, что далеко не все владельцы жилья говорят по‑английски, так что, возможно, потребуется помощь переводчика или кого‑то из местных. Большое значение имеет район: например, в Анталье много русскоязычных в Коньяалты, а если вы хотите остановиться в Каппадокии, стоит обратить внимание на городок Ургюп.

Еда в Турции

Цены на еду в Турции зависят от «курортности» города и популярности района. Но если выбирать заведения для местных (возможно, там будет меню только на турецком, а персонал не знает английского), можно и сэкономить, и насладиться колоритом. Так, в Стамбуле много аутентичных заведений в районе Египетского и Гранд‑базаров.

Также можно поискать на карте локантаси, или локанты, — турецкие столовые с национальными и европейскими блюдами. Средний чек за обед в таких заведениях в Стамбуле составит 40–50 лир (2,7–3,4 доллара) с человека, в курортном Кемере — 60–70 лир (4–4,8 доллара). А традиционный завтрак кахвалты можно смело брать один на двоих — он стоит около 20 лир (1,3 доллара), но включает множество местных блюд.

Советуем не заказывать много позиций сразу. Турецкая кухня достаточно сытная, к тому же к основному блюду приносят лепёшку, салат и воду.

В целом же Турция — рай для фанатов уличной еды. Она здесь дешёвая, свежая и вкусная. Кебабы, дюрюм, кёфте, кокореч, менемен, дёнер продаются практически везде. Также можно без проблем найти жареную или варёную кукурузу, балык экмек (рыбный сэндвич с овощами), хрустящие бублики симиты, печёные каштаны, фаршированные мидии и кумпир — гигантский фаршированный картофель. Порция уличной еды редко стоит больше 10–20 лир (0,7–1,3 доллара).

Также в Турции развиты сети супермаркетов — Şok, Migros, Carrefour, A101, Bim. Примерные цены:

Бутылка воды (1 или 1,5 л) — около 1 лиры (0,07 доллара).

Хлеб — 1,5–2,5 лиры (0,10–0,17 доллара).

Пачка макарон — 2–3 лиры (0,13–0,20 доллара).

Бутылка йогурта или молока — 3–4 лиры (0,20–0,26 доллара).

Десяток яиц — 5 лир (0,34 доллара).

Куриное филе — 20 лир (1,35 доллара).

Но за фруктами и овощами лучше отправляться на рынок. Средние цены:

Апельсины, лимоны и мандарины — 2–3 лиры (0,13–0,20 доллара) за 1 кг.

Морковь, помидоры, яблоки — 4 лиры (0,26 доллара) за 1 кг.

Варёная кукуруза, авокадо — 3 лиры (0,20 доллара) за 1 шт.

Картофель, лук — 5 лир (0,34 доллара) за 1 кг.

Бананы — 6 лир (0,40 доллара) за 1 кг.

Баклажаны — 8 лир (0,54 доллара) за 1 кг.

Клубника, чернослив, курага, каштаны — 15–20 лир (1–1,35 доллара) за 1 кг.

Отметим, что в разных городах и торговых сетях цены могут различаться.

Связь - телефон и интернет

Крупнейшие турецкие операторы связи — Turkcell, Vodafone и Türk Telekom. У них есть покрытие практически по всей территории страны.

Без вида на жительство вам продадут только туристическую сим‑карту — и загранпаспорт, скорее всего, всё равно попросят. Такие карты часто отключаются через 21 день (реже — через 90 дней), но порой туристам везёт, и связь продолжает работать.

Минус туристической карты в том, что она сравнительно дорогая — от 130–140 лир (около 10 долларов). В стоимость обычно входит 10–20 ГБ интернета и от 200 минут звонков. Затем придётся пополнять счёт на сумму 30–50 лир (2–3 доллара) в месяц — в зависимости от выбранного пакета. Или докупать дополнительные гигабайты, если тарифные израсходованы (в среднем это 5–7 долларов за 20 ГБ).

Ещё один важный момент: через 120 дней пребывания в стране слот для сим‑карты в вашем смартфоне может заблокироваться. Чтобы этого не произошло, нужно зарегистрировать IMEI в электронной базе населения Турции E‑Delvet. Но для этого необходимы местный ВНЖ, налоговый номер и оплата налога (около 2 000 лир, или 134 доллара).

Конечно, если у вас смартфон с двумя сим‑картами, можно будет использовать второй слот. Альтернатива — купить новый гаджет на месте. А вот перепрошивать IMEI у местных умельцев не стоит.

Работа в Турции

Начать поиски работы в Турции можно со сферы туризма. Здесь часто не требуется ВНЖ и знание турецкого языка. В курортный сезон открываются вакансии гидов, аниматоров, горничных, официантов.

Если знаете турецкий хотя бы на базовом уровне, можно попробовать найти работу на местных сайтах вакансий: Yenibiris, Kariyer, Jobs in Istanbul. Хорошие шансы на успех имеют няни и сиделки, медсёстры, швеи, мастера маникюра, парикмахеры, преподаватели английского языка, строители, инженеры и проектировщики. Чтобы трудиться легально, нужно оформить разрешение на работу (его выдают в Министерстве труда в Анкаре) или рабочую визу (предоставляет представитель консульства Турции).

Но, говоря объективно, поток выезжающих из страны в Турцию всё больше, поэтому после переезда лучше себя будут чувствовать люди, которые работают удалённо. Если у вас есть финансовая подушка, возможно, стоит потратить несколько месяцев, чтобы освежить знания и получить новую профессию, не привязанную к геолокации.

Чтобы начать самостоятельный бизнес в Турции, можно зарегистрировать Şahıs Şirket — аналог украинского ФОП или российского ИП. В зависимости от вида и формата ведения дел здесь может быть много нюансов, поэтому лучше заручиться поддержкой бухгалтера или юриста, знакомого с местным законодательством и менталитетом.

Здоровье и страховка

Для въезда в Турцию медицинская страховка не требуется. Но если вы планируете провести здесь больше времени, чем разрешается без визы, по закону её всё-таки нужно оформить.

Без полиса вам окажут только экстренную помощь. Страховка же полностью или частично покрывает стоимость приёма у врачей и других услуг в клинике, а также покупку лекарств по рецепту.

Цена полиса для ВНЖ на год — в пределах 150–1 000 лир (10–67 долларов), в зависимости от набора опций и франшизы. Аналог ДМС обойдётся в 3–6 тысяч лир в год (67–135 долларов).

В целом в стране медицина развита хорошо. В Турции работает много высококлассных клиник, популярен медицинский туризм. Люди приезжают, чтобы сделать пластические операции, пересадку волос, пройти курс лечения от онкологических и других тяжёлых заболеваний. Без страховки приём терапевта будет стоит в среднем около 1 000 лир (67 долларов), анализ крови — 500 лир (33 доллара), сутки в стационаре — 4 000 лир (280 долларов).

Сервис

В Турции работает Uber и местный сервис Bitaxi, но ждать машину порой приходится 20–30 минут и более. Хорошая новость: можно остановить частника на любой оживлённой улице, это займёт максимум 5–10 минут.

По закону все такси должны быть оборудованы счётчиками, но нужно следить, чтобы таксист сбросил данные после предыдущей поездки. Минимальная цена путешествия по Стамбулу — 20 лир (1,35 доллара), стоимость 1 км — от 5 лир (0,34 доллара). Поездки в курортных зонах и из аэропорта или обратно обойдутся в 1,5–2 раза дороже. Кроме того, придётся доплатить 8–10 лир (0,54–0,67 доллара) за въезд на мост или в тоннель.

Искать специалистов по маникюру, стрижкам и окраскам, наращиванию ресниц в Турции проще всего через русскоязычные сообщества в Telegram или аккаунты в Instagram по соответствующим тегам. Цены сравнимы с нашими.

Найти домработницу можно на сайте Elemanyonlendir. Правда, большинство клинеров здесь говорят только по‑турецки.

Для доставки еды есть сервисы Yemeksepeti (работает во многих городах) и Zomato (есть практически во всех крупных городах). Также можно заказать блюда международных франшиз, например Domino’s Pizza.