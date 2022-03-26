Бесплатное проживание для украинцев в Европе: 5 дней в отелях Hilton

Гостиничная сеть Hilton дарит один миллион номеров для украинцев по всей Европе. Один человек имеет право находиться в номере до 5 ночей.
Как поселиться бесплатно
Что нужно, чтобы получить право на бесплатное проживание:
- Зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport
- Активировать профиль через почту
- Получить 5 монет (1 монета = 1 ночь)
- Выбрать на странице поиска отелей необходимую гостиницу (более 200 вариантов по Европе)
- В календаре гостиницы выбрать доступные комнаты. Большинство отелей предлагают размещение до конца апреля.
- Выбирать свободные даты, нажать Book Now и ввести необходимые данные.
- При регистрации в отеле необходимо предоставить свой паспорт и по требованию подтверждение бронирования. Воспользоваться “монетами” можно до 2024 года.
Ранее сообщалось, что сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить открытие новых гостиниц в России. Hilton также намерен направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.
Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище украинцам
Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище сотням тысяч украинцев. Об этом рассказал CEO компании Брайан Чески.
Чески обратился к гражданам Польши, Германии, Венгрии и Румынии, чтобы они предлагали жилье украинцам. Он также призвал жертвовать деньги тех, кто не может приютить людей.
Airbnb – онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.