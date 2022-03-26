Бесплатное проживание для украинцев в Европе: 5 дней в отелях Hilton

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Как поселиться бесплатно

Что нужно, чтобы получить право на бесплатное проживание:

Зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport

Активировать профиль через почту

Получить 5 монет (1 монета = 1 ночь)

Выбрать на странице поиска отелей необходимую гостиницу (более 200 вариантов по Европе)

В календаре гостиницы выбрать доступные комнаты. Большинство отелей предлагают размещение до конца апреля.

Выбирать свободные даты, нажать Book Now и ввести необходимые данные.

При регистрации в отеле необходимо предоставить свой паспорт и по требованию подтверждение бронирования. Воспользоваться “монетами” можно до 2024 года.

Ранее сообщалось, что сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить открытие новых гостиниц в России. Hilton также намерен направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище украинцам

Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище сотням тысяч украинцев. Об этом рассказал CEO компании Брайан Чески.

Чески обратился к гражданам Польши, Германии, Венгрии и Румынии, чтобы они предлагали жилье украинцам. Он также призвал жертвовать деньги тех, кто не может приютить людей.

Airbnb – онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.