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Главная » Новости » Культура » 2022 » Март » 26 » 08:08:32

Бесплатное проживание для украинцев в Европе: 5 дней в отелях Hilton

Сегодня, 08:08:32 240 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бесплатное проживание для украинцев в Европе: 5 дней в отелях Hilton

 Гостиничная сеть Hilton дарит один миллион номеров для украинцев по всей Европе. Один человек имеет право находиться в номере до 5 ночей.

Как поселиться бесплатно

Что нужно, чтобы получить право на бесплатное проживание:
  • Зарегистрироваться на сайте HospitalitySupport
  • Активировать профиль через почту
  • Получить 5 монет (1 монета = 1 ночь)
  • Выбрать на странице поиска отелей необходимую гостиницу (более 200 вариантов по Европе)
  • В календаре гостиницы выбрать доступные комнаты. Большинство отелей предлагают размещение до конца апреля.
  • Выбирать свободные даты, нажать Book Now и ввести необходимые данные.
  • При регистрации в отеле необходимо предоставить свой паспорт и по требованию подтверждение бронирования. Воспользоваться “монетами” можно до 2024 года.
 
Ранее сообщалось, что сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить открытие новых гостиниц в России. Hilton также намерен направить свою прибыль от работы в России на гуманитарную помощь Украине.

Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище украинцам

Сервис Airbnb предоставит бесплатное убежище сотням тысяч украинцев. Об этом рассказал CEO компании Брайан Чески.
 
Чески обратился к гражданам Польши, Германии, Венгрии и Румынии, чтобы они предлагали жилье украинцам. Он также призвал жертвовать деньги тех, кто не может приютить людей.
 
Airbnb – онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.
Тэги: туризм, жилье, беженцы, Европа, Hilton
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