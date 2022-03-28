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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Март » 28 » 16:09:19

Генерал Рамиль Гилязов задержан за изнасилование 15-летней девочки - СМИ

Сегодня, 16:09:20 276 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Генерал Рамиль Гилязов задержан за изнасилование 15-летней девочки - СМИ

 В Екатеринбурге задержан генерал-майор в отставке за изнасилование 15 летней девочки. Так, несовершеннолетняя ученица коррекционной школы обвинила его в участии в групповом изнасиловании.
 

Что произошло?

Несколько дней назад к охраннику жилого дома в Екатеринбурге подбежала 15-летняя девушка. На часах был час ночи, ученица местной коррекционной школы рассказала, что только что пережила сексуальное насилие.

Как сообщает в своем Телеграм Ксения Собчак, сотрудники полиции выяснили, что жертва познакомилась с мужчинами в Telegram. Так она оказалась в квартире на Союзной улице, где и все произошло. По адресу силовики обнаружили 54-летнего Рамиля Гилязова — генерал-майора ВС РФ в отставке, экс-начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования ЮВО.
 
Также в квартире находился 40-летний завотделения областного онкодиспансера Иван Собачев.

По данным следствия, они употребили наркотики и изнасиловали подростка. В квартире были найдены бутылки от алкоголя и зип-лок с остатками вещества. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, подозреваемые задержаны.

Рамиль Гилязов Иван Собачев
Тэги: генерал, россия, дети, изнасилование
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