Генерал Рамиль Гилязов задержан за изнасилование 15-летней девочки - СМИ

В Екатеринбурге задержан генерал-майор в отставке за изнасилование 15 летней девочки. Так, несовершеннолетняя ученица коррекционной школы обвинила его в участии в групповом изнасиловании.
Что произошло?
Несколько дней назад к охраннику жилого дома в Екатеринбурге подбежала 15-летняя девушка. На часах был час ночи, ученица местной коррекционной школы рассказала, что только что пережила сексуальное насилие.
Как сообщает в своем Телеграм Ксения Собчак
, сотрудники полиции выяснили, что жертва познакомилась с мужчинами в Telegram. Так она оказалась в квартире на Союзной улице, где и все произошло. По адресу силовики обнаружили 54-летнего Рамиля Гилязова
— генерал-майора ВС РФ в отставке, экс-начальника управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования ЮВО.
Также в квартире находился 40-летний завотделения областного онкодиспансера Иван Собачев
.
По данным следствия, они употребили наркотики и изнасиловали подростка. В квартире были найдены бутылки от алкоголя и зип-лок с остатками вещества. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, подозреваемые задержаны.