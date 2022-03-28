Генерал Рамиль Гилязов задержан за изнасилование 15-летней девочки - СМИ

Также в квартире находился 40-летний завотделения областного онкодиспансераПо данным следствия, они употребили наркотики и изнасиловали подростка. В квартире были найдены бутылки от алкоголя и зип-лок с остатками вещества. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, подозреваемые задержаны.