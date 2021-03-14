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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 14 » 21:23:30

Насильника малолетней девочки взяли под стражу: наручники одели прямо в зале суда

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Насильника малолетней девочки взяли под стражу: наручники одели прямо в зале суда

 Бердичевский районный суд Житомирской области взял под стражу 47-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней крестницы. Наручники на него надели прямо в зале суда. Об этом 14 марта сообщила пресс служба Житомирской областной прокуратуры.

«Бердичевской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девушки. Бердичевский горрайонный суд учел принципиальную позицию ювенального прокурора о совершении подозреваемым особо тяжкого преступления и 12.03.2021 вынес постановление о применении содержания под стражей без права внесения денежного залога », - говорится в сообщении.

Сразу по окончании заседания в зале суда на насильника одели наручники и отправили в следственный изолятор.

В прокуратуре отмечают, что преступление совершил 47-летний мужчина, который длительное время приходил «в гости» к крестницы и насиловал малолетнюю. Органом предварительного расследования ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Досудебное расследование проводит территориальный отдел полиции. Бердичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Санкцией указанной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, 12 марта Житомирская областная прокуратура сообщала о задержании 47-летнего мужчину, крестного отца, который в течение длительного времени совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней крестницы.
Тэги: дети, Бердичев, суд, изнасилование
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